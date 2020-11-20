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Bakan Koca, sokağa çıkma kısıtlamasına açıklık getirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından sokağa çıkma kısıtlamasının gün ve saatlerini açıkladı.
 20 Kasım 2020 18:07
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Bakan Koca, sokağa çıkma kısıtlamasına açıklık getirdi

Sokağa çıkma kısıtlamasının gün ve saatleri konusunda yaşanan kafa karışıklığına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklık getirdi.

Fahrettin Koca twitinde: HAFTA SONU sokağa çıkma sınırlaması yarın başlıyor. Cumartesi saat 20.00'den Pazar sabah 10.00'a kadar. Pazar günü ise akşam 20.00'den Pazartesi sabah 05.00'e kadar. Zorunlu tedbirlere gönüllü tedbirlerle destek olmanızı bekliyoruz. Kendinize ek kısıtlar koyarsanız, seviniriz. Mesajını paylaştı.
Memurlar.Net
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