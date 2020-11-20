1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,39, dolar/TL yüzde 0,74, avro/TL yüzde 0,23 değer kaybetti.
 20 Kasım 2020 18:50
+Aa- Yazdır
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,53 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,39, dolar/TL yüzde 0,74, avro/TL yüzde 0,23 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.259,69, en yüksek 1.328,33 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,53 artarak 1.323,95 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,39 kayıpla 461,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,42 azalışla 3.062,00 liraya geriledi. Geçen hafta 759,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,74 değer kaybederek 7,6350 liraya, avro da yüzde 0,23 azalışla 9,0680 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,38 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,47 ile hisse senedi fonları oldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa yeniden kapanış rekoru kırdı
20 Kasım 2020 18:31		 Çeyrek altın 748 TL'ye yükseldi
20 Kasım 2020 17:53
Dolar günü yükselişle kapattı
20 Kasım 2020 17:34		 Borsadan kapanış rekoru
19 Kasım 2020 18:28
Altının gram fiyatında yüzde 2,76 düşüş
19 Kasım 2020 17:42		 Merkez Bankası rezervleri azaldı
19 Kasım 2020 15:09
Faiz kararı sonrası altın da düşüşte
19 Kasım 2020 14:23		 Faiz kararı dolar ve avroyu sert düşürdü
19 Kasım 2020 14:06
Borsa günün ilk yarısında geriledi
19 Kasım 2020 13:33		 Gram altın 461 lira seviyelerinde
19 Kasım 2020 10:53
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:10 - PKK'da çözülmeler hız kesmiyor19:03 - Koruması pozitif çıkan Vali Gürel, kendisini izole etti18:57 - Ara buluculara taşınan 1 milyon 116 bin 200 dosya anlaşmayla sonuçlandı18:53 - Ehliyet ve çeşitli kurslarda teorik dersler, uzaktan eğitimle yapılabilecek18:50 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:40 - Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
18:31 - Borsa yeniden kapanış rekoru kırdı18:20 - Tatil bölgesinde yıkımlar devam ediyor18:10 - 83 yaşındaki kan bağışçısı koronavirüse yenildi18:07 - Bakan Koca, sokağa çıkma kısıtlamasına açıklık getirdi18:02 - O ilde sokağa çıkma yasağı bu gece başlıyor17:57 - İki Süper Lig takımında yeni korona vakaları tespit edildi
17:53 - Çeyrek altın 748 TL'ye yükseldi17:50 - DSÖ'den Remdesivir açıklaması: Askıya aldık17:43 - Dört ilden yeni karantina haberleri geldi17:39 - Korona hastası almaya giden ambulans şoförünü darp ettiler17:37 - Sakarya merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlıya adli kontrol
17:34 - Dolar günü yükselişle kapattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Online sınavlarda kopya' artınca YÖK'ten uyarı geldi
Selçuk: Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri doğru değil
Anaokulları ve kreşler için yüz yüze eğitim kararı
MEB'den önemli Genelge: DYK ile takviye kurslarına ara verilecek
Vali Dağlı: Filyasyon ekiplerine, memurları da dahil edeceğiz
Menemen Belediyesi operasyonunda gözaltı sayısı 26'ya yükseldi
'Aralık'ta ikinci el araç fiyatlarında düşüşe hazır olun'
İçişleri, tedbirlere yönelik sık sorulan 24 soru ve cevabı yayımladı
Bakkal ve marketler bugün kaçta kapanacak?
Vali yardımcısı annesi ve kardeşini böyle öldürmüş
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Borç yükü 1
esnek çalışma yapmayan idareciler 7
bütçe açığı 1
18.11.2020 macaristan vs türkiye maçı 4
less is more 2
bozuk şarj aleti 1
unutulacak dünler 1
25 yıldır kanalizasyon deliğinde yaşayan çift 1
kanal istanbul projesi 2
yaşar okuyan'ın eşinin izmir'de yazılım müdürü olması 1
SON İLANLAR
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam