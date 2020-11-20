Ehliyet ve çeşitli kurslarda teorik dersler, uzaktan eğitimle yapılabilecek
|20 Kasım 2020 18:53
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ehliyet, gemi adamı ve pilot lisansı almak isteyenlere yönelik kurslar ile özel çeşitli kurslardan yeterli altyapıya sahip olanların, teorik dersleri uzaktan öğretim yoluyla yapabilecekleri açıklandı.
Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 20 Kasım-4 Ocak arasında yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından Bakanlık, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyette bulunan özel çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, sosyal etkinlik merkezleri, uzaktan öğretim kursları, belediyelerle yapılan eğitim iş birliği kapsamında açılan kurslarla ilgili illere yazı gönderdi.
Buna göre, alınan karar gereği, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan bireysel eğitimler dışında tüm özel öğretim faaliyetlerine ara verildi. Bu kapsamda, 4 Ocak'a kadar bu merkezlerde bireysel eğitimler yüz yüze devam edecek ancak grup eğitimi yapılmayacak.
Bunun yanında, özel çeşitli kurslar, hizmet içi eğitim merkezleri, uzaktan öğretim kursları, özel öğretim kursları, özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kursları, ehliyet veren motorlu taşıt sürücüleri kursları, iş makineleri sürücü eğitim kursları, gemi adamı yetiştirme kursları ile pilot yetiştirme kursları sadece teoriye yönelik dersleri, uzaktan öğretime yönelik yeterli alt yapılarının bulunması halinde kurumların ve kurumda kaydı bulunan kursiyerlerin de talebi doğrultusunda uzaktan öğretim yoluyla yapılabilecek.
Söz konusu kurumların uyguladıkları programlardaki uygulamalı eğitimleri ise 4 Ocak'tan sonra tamamlanacak.
Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin sınavları, bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin izni dahilinde İçişleri Bakanlığının genelge hükümlerine uygun olarak sokağa çıkma kısıtlamaları göz önünde bulundurularak yapılabilecek.
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