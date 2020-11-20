Ara buluculara taşınan 1 milyon 116 bin 200 dosya anlaşmayla sonuçlandı
|20 Kasım 2020 18:57
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Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen, hukuk uyuşmazlıklarının mahkemeye gitmeden tarafların rızasıyla kısa sürede çözüme kavuşturulmasına imkan veren ara buluculuk uygulaması sayesinde 1 milyon 116 bin 200 dosya anlaşmayla sonuçlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iş, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında ara buluculuk başarıyla uygulanmaya devam ediyor.
Ara buluculuk sayesinde uyuşmazlıklar kısa sürede çözüme kavuşturulurken mahkemelerin iş yükü de önemli ölçüde azalıyor.
İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında da 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulanan ara buluculukta 1 milyon 625 bin 385 dosyadan 1 milyon 116 bin 200'ü çözüme kavuşturuldu. Böylece, yüzde 69 oranında başarı sağlandı.
Tüketici uyuşmazlıklarında tüketiciye hiçbir masraf veya ücret yansıtılmıyor. Tarafların anlaşması durumunda tüketiciye düşen ücret Adalet Bakanlığınca ödeniyor. Anlaşamama durumunda da tüketiciden herhangi bir ücret talep edilmiyor.
Tarafların anlaşamaması durumunda ise dava açma hakları saklı kalıyor.
Tüketici uyuşmazlıklarında dava süreci ortalama 425 gün sürüyorken ara bulucuya başvurulması durumunda uyuşmazlıklar ortalama 20 gün gibi kısa sürede çözüme kavuşturulabiliyor.
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