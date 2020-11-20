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Koruması pozitif çıkan Vali Gürel, kendisini izole etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, korumasının Coivd-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendini izolasyona aldı.
 20 Kasım 2020 19:03
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Koruması pozitif çıkan Vali Gürel, kendisini izole etti

Karabük Valisi Fuat Gürel, korumasının Coivd-19 test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendini izolasyona aldı.

Korona virüs denetimlerini aralıksız sürdüren Karabük Valisi Fuat Gürel'in korumasının Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Vali Gürel'in, korona virüs kuralları gereği, temaslı olduğu için kendisini izolasyona aldığını ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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