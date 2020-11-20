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PKK'da çözülmeler hız kesmiyor

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
 20 Kasım 2020 19:10
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PKK'da çözülmeler hız kesmiyor

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının birinin 10 yıldır, diğerinin ise 3 yıldır örgütte bulunduğu ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 206'ya ulaştı" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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