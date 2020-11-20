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Korkutan olay! Tren bekleyen yolcuyu raylara itti

ABD'nin New York kentinde, Union Square metro istasyonunda dün sabah meydana gelen olayda, evsiz olduğu ifade edilen Aditya Vemulapati, tren bekleyen bir kadını yaklaşmakta olan trenin altına itti.
 20 Kasım 2020 19:55
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ABD'nin New York kentinde, Union Square metro istasyonunda dün sabah meydana gelen olayda, evsiz olduğu ifade edilen Aditya Vemulapati, tren bekleyen bir kadını yaklaşmakta olan trenin altına itti. Raylara düşen kadın, şans eseri olayı hafif yaralarla atlattı.

O anlar metro istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, elektriği keserek kadını tren vagonunun altından çıkardı.

Hafif yaralı kadın, Bellevue Hastanesi'ne kaldırılırken, kadını raylara iten Aditya Vemulapati gözaltına alındı.
DHA
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