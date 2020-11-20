Korkutan olay! Tren bekleyen yolcuyu raylara itti
ABD'nin New York kentinde, Union Square metro istasyonunda dün sabah meydana gelen olayda, evsiz olduğu ifade edilen Aditya Vemulapati, tren bekleyen bir kadını yaklaşmakta olan trenin altına itti.
|20 Kasım 2020 19:55
|+Aa- Yazdır
ABD'nin New York kentinde, Union Square metro istasyonunda dün sabah meydana gelen olayda, evsiz olduğu ifade edilen Aditya Vemulapati, tren bekleyen bir kadını yaklaşmakta olan trenin altına itti. Raylara düşen kadın, şans eseri olayı hafif yaralarla atlattı.
O anlar metro istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, elektriği keserek kadını tren vagonunun altından çıkardı.
Hafif yaralı kadın, Bellevue Hastanesi'ne kaldırılırken, kadını raylara iten Aditya Vemulapati gözaltına alındı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|DSÖ'den Remdesivir açıklaması: Askıya aldık
20 Kasım 2020 17:50
|Pfizer, aşısının acil kullanımı için FDA'dan izin istedi
20 Kasım 2020 15:46
|Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 57 milyon 239 bini geçti
20 Kasım 2020 10:02
|Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
20 Kasım 2020 09:17
|DSÖ'den remdesivir uyarısı: Kovid hastalarına vermeyin
20 Kasım 2020 08:54
|Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi
20 Kasım 2020 07:10
|Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor
19 Kasım 2020 22:57
|Sputnik V aşısı alan ilk Avrupa ülkesi belli oldu
19 Kasım 2020 19:58
|Rusya, Sputnik-V aşısı için DSÖ'ye başvurdu
19 Kasım 2020 18:26
|Kağıt bardaklar milyarlarca mikroplastik parçacık yayıyor
19 Kasım 2020 18:06