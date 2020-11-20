Yeni tedbirler devreye girdi

Virüs salgınını durdurmak için alınan yeni tedbirlerin bir bölümü bu saat itibariyle uygulanmaya başlandı. Restoranlar, lokantalar, kafe ve pastaneler artık pakete servise döndü. AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

20 KASIM CUMA SAAT 20'DEN İTİBAREN

-Sinemalar yıl sonuna kadar, kahvehane, kıraathane, çay bahçeleri, internet kafe ve halı sahalar ikinci bir karara kadar kapalı olacak

-Yoğun alanlardaki sigara içme yasağı ve spor müsabakalarının seyircisiz oynatılması kısıtlaması devam edecek

-Restoran, lokanta, pastane, kafe ve kafeteryalar 10.00-20.00 saatleri arası paket servis veya gel-al hizmeti verecek

-Sadece restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'dan sonra telefon ve online sipariş alarak paket servisine devam edecek

-AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 10.00-20.00 saatleri arası açık olacak

-Kısıtlamalardan şehirler arası dinleme tesislerindeki yeme içme tesisleri muaf tutulacak