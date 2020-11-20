1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bir provokasyon daha emniyetin titiz çalışmasıyla engellendi

Bursa'da bazı vatandaşların evlerinin kapı ve duvarlarına "X" işareti koyan şüpheli Bursa Emniyet Müdürlüğünün titiz çalışmasıyla yakalandı. Şahsın psikolojik rahatsızlığı olduğu aynı işareti kendi oturduğu evin kapısına da çizdiği tespit edildi.
 20 Kasım 2020 20:14
+Aa- Yazdır
Bir provokasyon daha emniyetin titiz çalışmasıyla engellendi

Bursa'da bazı vatandaşların evlerinin kapı ve duvarlarına "X" işareti koyan şüpheli Bursa Emniyet Müdürlüğünün titiz çalışmasıyla yakalandı. Şahsın psikolojik rahatsızlığı olduğu aynı işareti kendi oturduğu evin kapısına da çizdiği tespit edildi.

Bursa'da Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde ikamet eden bazı vatandaşların kapı ve duvarlarına "X" işareti konulması üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri işareti koyan şahsı yakalamak üzere harekete geçti. Bölgedeki kameraları inceleyen emniyet ekipleri çok geçmeden kapılara işareti çizen şahsı tespit etti.

"Psikolojik sorunları olduğu ortaya çıktı"

Yazıları çizen şahsın G.T. isimli kadın olduğu belirlendi. Kadının psikolojik sorunları olduğu ve ailesinden ayrı yaşadığı tespit edildi. Şahsın aynı işaretleri kendi evinin kapısına da çizdiği belirlendi. Şahıs kullanmış olduğu yazılama malzemeleriyle birlikte gözaltına alındı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ambulans şoförünü darp eden zanlı yakalandı
20 Kasım 2020 19:51		 Babasının bıçakladığı şahsı taburcu olunca, muhtar kardeşi vurdu
20 Kasım 2020 16:49
Menemen Belediyesi operasyonunda gözaltı sayısı 26'ya yükseldi
20 Kasım 2020 16:23		 Metin Hara 'Diploması olmadığı halde hasta tedavi etmek'ten hakim karşısında
20 Kasım 2020 15:20
İl Emniyet Müdürlüğünden sosyal deneyle dolandırıcılık uyarısı
20 Kasım 2020 15:01		 Çakarlı maganda hakkında istenen ceza belli oldu
20 Kasım 2020 13:14
Van'da yol kapatarak polis araçlarına saldıran 9 kişiye hapis istemi
20 Kasım 2020 11:21		 Sakladığı çocuklarının yerini ihbar edeni vuran baba tutuklandı
20 Kasım 2020 11:17
Kastamonu'da otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
20 Kasım 2020 09:52		 D-100 karayolunda onlarca ölü sığırcık kuşu gören vatandaşlar şaşkına döndü
20 Kasım 2020 09:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:43 - Koruması pozitif çıkan Vali Gürel, kendisini izole etti20:36 - İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması20:31 - Bir operasyon haberi de Nevşehir Belediyesi'nden geldi20:24 - PKK'lı terörist, başkentte tarım işçisi olarak çalışırken yakalandı20:14 - Bir provokasyon daha emniyetin titiz çalışmasıyla engellendi20:10 - Yeni tedbirler devreye girdi
20:03 - Diyanet, yüz yüze eğitim yazısında düzeltme yaptı20:01 - HSK Başkan Vekili Yılmaz: Türk hakim ve savcılarına güvenim tam19:55 - Korkutan olay! Tren bekleyen yolcuyu raylara itti19:51 - Ambulans şoförünü darp eden zanlı yakalandı19:32 - Belediyeden 'Dün serilen asfalt bugün söküldü' iddialarına yanıt19:22 - Yeni hasta sayısı 5 bini geçti
19:10 - PKK'da çözülmeler hız kesmiyor18:57 - Ara buluculara taşınan 1 milyon 116 bin 200 dosya anlaşmayla sonuçlandı18:53 - Ehliyet ve çeşitli kurslarda teorik dersler, uzaktan eğitimle yapılabilecek18:50 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı18:40 - Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
18:31 - Borsa yeniden kapanış rekoru kırdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Online sınavlarda kopya' artınca YÖK'ten uyarı geldi
Selçuk: Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri doğru değil
Anaokulları ve kreşler için yüz yüze eğitim kararı
Vali Dağlı: Filyasyon ekiplerine, memurları da dahil edeceğiz
MEB'den önemli Genelge: DYK ile takviye kurslarına ara verilecek
Menemen Belediyesi operasyonunda gözaltı sayısı 26'ya yükseldi
'Aralık'ta ikinci el araç fiyatlarında düşüşe hazır olun'
Yeni hasta sayısı 5 bini geçti
Bakkal ve marketler bugün kaçta kapanacak?
İçişleri, tedbirlere yönelik sık sorulan 24 soru ve cevabı yayımladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memurlar net'e story özelliği gelse 1
Acilen 3 haftalık kapanma yapmalıyız 2
Derste maskesini burun altına indiren öğretmene para cezası 6
koronavirüs tablosudur 1
sana mavi tik alacağız 2
yoğunlaştırılmış çalışma haftası 1
memleket neresi sorusu 1
Başkası adına yerin dibine geçmek 2
20.11.2020 real madrid vs fenerbahçe maçı 1
bütçe açığı 1
SON İLANLAR
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam