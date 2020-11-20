PKK'lı terörist, başkentte tarım işçisi olarak çalışırken yakalandı
Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan PYD/YPG mensubu Suriye uyruklu terörist tutuklandı.
|20 Kasım 2020 20:24
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Başkentte jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan PYD/YPG mensubu Suriye uyruklu terörist tutuklandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde PYD/YPG'nin istihbarat biriminde görev alan ve geçen yıl göçmen olarak Türkiye'ye giren Halep doğumlu K.A'nın Beypazarı ilçesinde tarım işçisi olarak çalıştığını tespit etti.
Ekiplerce 13 Kasım'da gözaltına alınan K.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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