Bir operasyon haberi de Nevşehir Belediyesi'nden geldi
NNevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Nevşehir Belediyesinin 4 eski çalışanı gözaltına alındı.
|20 Kasım 2020 20:31
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Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Nevşehir Belediyesinin 4 eski çalışanı gözaltına alındı.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dönemin Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver zamanında görev yapan ve aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu birçok kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Başlatılan soruşturma kapsamında Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri sabah saatlerinde 4 kişiyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan kişilerin KOM Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken operasyona yönelik Cumhuriyet Başsavcılığından kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.
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