AK Partili Kandemir'den kongre açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz, tüm tedbirler azami özenle alınarak sadece ilgili katılımcılarla yapılacak, önümüzdeki haftadan itibaren kongre sürecimize ara verilecektir"
|20 Kasım 2020 20:55
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, gelecek haftadan itibaren kongre sürecine ara vereceklerini bildirdi.
Kandemir, Twitter hesabından devam eden kongre sürecine ilişkin açıklamada bulundu.
Erkan Kandemir, "Bu hafta sonu yapılması planlanan kongrelerimiz, tüm tedbirler azami özenle alınarak sadece ilgili katılımcılarla yapılacak, önümüzdeki haftadan itibaren kongre sürecimize ara verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
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