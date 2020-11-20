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Adına yardım kampanyası başlatılan kadından 'dolandırıldım' iddiası

GİRESUN'da Yadigar Sarı (52), kendisini yerel gazeteci olarak tanıtıp, sosyal medyadan adına yardım kampanyası başlatarak para toplayan İ.Z. adlı kadın tarafından dolandırıldığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.
 20 Kasım 2020 21:01
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GİRESUN'da Yadigar Sarı (52), kendisini yerel gazeteci olarak tanıtıp, sosyal medyadan adına yardım kampanyası başlatarak para toplayan İ.Z. adlı kadın tarafından dolandırıldığını iddia ederek, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kendisi için para yardımında bulunanlara seslenen Sarı, "Allah rızası için, verdiğiniz paranın hesabını o kadından sorun" dedi.

Kavaklar Mahallesinde yaşayan Yadigar Sarı, eşi öldükten sonra maddi zorluk çekmeye başladı. Sarı ile irtibata geçen İ.Z. adlı kadın ise, yerel gazeteci olduğunu söyleyerek, adına yardım kampanyası başlattı. İ.Z., Yadigar Sarı'nın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıp, yardım çağrısında bulundu. Yadigar Sarı ise toplanan yardım paralarının kendisine verilmediğini, dolandırıldığını öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'BANA PARA VERMEDİ'

Sarı, "Toplanan miktarı söyledi ama para vermedi. Hatta bir ara bana zabıtalar yaklaşık 15 kilo et ve tavuk verdi. Bu kadın bana, 'Benim lokantam var. Oradaki dolaba bırakalım, ihtiyacınız kadar alır, getiririm' dedi. Daha sonra kalan etleri de aldı. O kadın adıma topladığı, çocuklarımın hakkı olan parayı versin. Kendisinden şikayetçi olduktan sonra şikayetimi geri almam için beni tehdit etti. 'Kuş beyninle ne yapmaya çalışıyorsun?' dedi. Bana gelen yardımları hiç almadım. Bana yardım için para verenlere yalvarıyorum; Allah rızası için verdiğiniz paranın hesabını o kadından sorun. Tehdit mesajları devam ediyor ama vazgeçmiyorum, şikayetçiyim" dedi.
DHA
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