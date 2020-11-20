MEB'den EBA canlı ders uygulamalarına dair yazı
Milli Eğitim Bakanlığı, EBA canlı ders uygulamasına dair yazı yayımladı.
|20 Kasım 2020 21:13
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