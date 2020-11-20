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MEB'den EBA canlı ders uygulamalarına dair yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, EBA canlı ders uygulamasına dair yazı yayımladı.
 20 Kasım 2020 21:13
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MEB'den EBA canlı ders uygulamalarına dair yazı

Milli Eğitim Bakanlığı, EBA canlı ders uygulamasına dair yazı yayımladı.

İşte Bakanlığın yayımladığı yazı
Memurlar.Net
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