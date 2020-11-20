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İki yıl önce vefat eden vatandaşa icra gönderdiler

Kayseri'nin Tomarza ve Develi ilçesinden 15 köyde, Zamantı Irmağı'ndan kendi imkanları ile su çekerek tarımla uğraşan yüzlerce çiftçi, kendilerine gelen 40 bin TL ile 90 bin TL arasındaki icra kağıtlarını görünce şoka uğradı.
 20 Kasım 2020 21:17
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DSİ'nin yaptığı kanaldan değil de Zamantı Irmağı'ndan akan suyu kendi imkanları ile 3 kilometre mesafeye taşıyarak Tomarza ve Develi ilçelerinde üretim yapmaya çalışan çiftçiler kendilerine gelen icra kağıtları sonrasına şoka uğradı. 90 bin TL'ye ulaşan icra bedelleri ile karşı karşıya kalan ve bu sıkıntı nedeniyle yetkililerden yardım bekleyen çiftçilerden Tufan Özkan, "Bizler Tomarza'nın 15 köyü olarak büyük sıkıntı içindeyiz. Zamantı Irmağı'ndan 2018 yılına kadar çiftçi kendi imkanları ile su kullandı. Devletin hiçbir katkısı olmadan Zamantı Irmağı'ndan akan suyu kendi imkanları ile tarlasında kullanan ve üretim yapan çiftçilere 2018 yılından bu yana icraya verdiler. Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'ekilmeyen hiçbir yer kalmasın' çağrısına uyarak boru aldık, traktör aldık, ekipman aldık ve borçlandık. Herkesin diz boyu altından kalkamayacağı borçları var. Biz ırmaktan su alamazsak, arazimizi ekemez ve üretemezsek bu kadar borcumuzu ne ile ödeyeceğiz" diyerek tepki gösterdi.

Çiftçi Ramazan Denizli ise; "Burada 15 tane köy var Zamantı Irmağı'ndan su kullanan. Çiftçiler kuru tarımdan bir şey kazanamıyor, sulu tarım yapalım ve üretim yapalım diye çalışıyoruz" dedi. Denizli, "İnsanların köylerde durması ve üretmesi için destek veriyorlar, kimisine büyükbaş hayvan veriyorlar. Köydeki insanlara zorluk çıkarılıyor. Kanaldan gelen su ile ekim yapılacak alanlar çok az. Burada herkes elektrik kullanarak, mazot yakarak kendi imkanları ile kanalın daha da üzerinde Zamantı Irmağı'ndan su çekerek sulu tarım yapmaya çalışıyor. Buna da DSİ, 'ırmaktan aldığınız su için sizden iki katı para alırım' diyor. Trafo koydun, kanal yaptın cazibeli sulama yaptı isen paranı al ona kimse bir şey demiyor. Çiftçiler kendi imkanları ile Zamantı Irmağı'ndan su çekiyor ona ceza kesiliyor. Çiftçilerin zaten tarım kredi kooperatifine, ziraat bankasına borcu var. Çiftçi bunun altından kalkamaz" diye konuştu.

Çiftçi Ömer İzgi de, "Zamantı Sulama Birliği'nden suyu alıyoruz. Elektrikle kanalın üst tarafında bulunan arazilerde su taşıyarak tarım arazilerini suluyoruz. Bu sulama bedelini DSİ 16 kat ve 18 kat arasında para alıyor. Benim ağabeyim iki yıl önce vefat etti ve ağabeyime iki yıldır icra kağıdı geliyor. Cumhurbaşkanımız ekilmeyecek hiçbir arazi kalmayacak diyordu. Kendi imkanlarımızla 3 kilometre kadar su çekerek tarımla uğraşıyoruz ama bize 40 bin TL ile 90 bin TL arasında icra kağıtları gönderildi. Hiçbir bildirim olmadı" diye konuştu.Çiftçiler kendilerine gelen icra kağıtları ve ücretleri ile ilgili olarak yetkililerden yardım istedi.
İhlas Haber Ajansı
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