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iPhone 12 Türkiye fiyatları açıklandı

Merakla beklenen iPhone 12 Türkiye fiyatları açıklandı. Bir süre önce tanıtılan ve gelişmiş özelliklere sahip olan model ailesi için fiyat beklentisi devam ediyordu.
 20 Kasım 2020 22:35
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Özellikleriyle dikkat çeken iPhone 12 ailesinde 4 farklı seçenek bulunuyor. Modeller için iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max sıralaması bulunuyor. Modellerin fiyatları da bu sıralamaya göre artıyor.

Shiftdelete'te yer alan habere göre, modellerin başlangıç fiyatları şu şekilde:

iPhone 12 Mini: 9.999 TL

iPhone 12: 10.999 TL

iPhone 12 Pro: 14.999 TL

iPhone 12 Pro Max: 16.999 TL

Modellerin özelleştirmelerinde dair fiyat bilgileri de belli oldu. Buna göre iPhone 12 Türkiye fiyatları, iPhone 12 Mini için 128 GB 10.499 TL ve 256 GB 11.499 TL oldu. iPhone 12 için 128 GB 11.499 TL ve 256 GB 12.499 TL oldu. iPhone 12 Pro için 256 GB 15.999 TL ve 512 GB için 17.999 TL oldu.

iPhone 12 Pro Max 256 GB için 17.999 TL ve 512 GB için 19.999 TL oldu.

Böylelikle iPhone 12 ailesi için en uygun fiyatlı model 9.999 TL ile iPhone 12 mini 64 GB olurken, en yüksek fiyatlı model 19.999 TL ile iPhone 12 Pro Max 512 GB oldu.

Apple A14 Bionic işlemci ile kullanıcılarla buluşacak olan modeller, geçen aylarda Apple etkinliği ile duyurulmuştu.

Kaynak: Shiftdelete
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