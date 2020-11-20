2 otomobilin karıştığı kazada korona tedbiri faciayı önledi

ÖĞRETMENLER HAFTADA BİR GÜN OKULA GELECEK Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' konusunda genelge gönderildi. MEB'den dün yapılan açıklamada sadece zümre öğretmenlerinin haftada bir gün okula geleceği belirtilmişti. Bugün yayımlanan Genelgede ise okul müdürlerinin rehber ve zümre öğretmenleriyle birlikte yapacakları planlamalar sonrasında tüm öğretmenlerin haftada bir gün okula geleceği belirtildi.