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Oyuncu Seda Bakan, virüse yakalandı

Mucize Doktor dizisinde Ferda karakterine hayat veren Seda Bakan koronavirüse yakalandığını duyurdu.
 20 Kasım 2020 22:54
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Oyuncu Seda Bakan, virüse yakalandı

Mucize Doktor dizisinde Ferda karakterini canlandıran Seda Bakan instagram hesabından koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Seda Bakan paylaşımında: Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum covid test sonucum pozitif çıktı. Şuanda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Herkes kendine çok daha dikkat etsin. Maskelerinizi çıkarmayın! Mesajını paylaştı.

35 yaşındaki ünlü oyuncu, Mucize Doktor dizisinin yanı sıra Behzat Ç, Kardeş Payı gibi dizilerde de rol almıştı.
Memurlar.Net
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