21 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
|21 Kasım 2020 00:02
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Bakırköy ve Fatih ilçe kongrelerine katılacak.
(İstanbul/15.00/17.00)
2- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Afyonkarahisar 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.
(Afyonkarahisar/12.00)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Gar Tramvay Hattı'nın temel atma törenlerinde yer alacak, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak.
(Kayseri/12.00-14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.
(Bakü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 4'üncü alışveriş merkezi kütüphanesi olarak okurlarıyla buluşacak Akyaka Park AVM Kütüphanesi'nin açılışını yapacak.
(İstanbul/13.30)
GÜNCEL
1- İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde 20.00'de başlayacak ve yarın 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
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