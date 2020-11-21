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21 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

21 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları.
 21 Kasım 2020 00:02
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21 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Bakırköy ve Fatih ilçe kongrelerine katılacak.

(İstanbul/15.00/17.00)

2- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Afyonkarahisar 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(Afyonkarahisar/12.00)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Gar Tramvay Hattı'nın temel atma törenlerinde yer alacak, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak.

(Kayseri/12.00-14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 4'üncü alışveriş merkezi kütüphanesi olarak okurlarıyla buluşacak Akyaka Park AVM Kütüphanesi'nin açılışını yapacak.

(İstanbul/13.30)

GÜNCEL

1- İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde 20.00'de başlayacak ve yarın 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

Anadolu Ajansı
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