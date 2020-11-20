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Ölen köpeğine kampüste mezar yaptırdı

Gaziantep Üniversitesi öğrencisi Özgür Turhal, kaza sonucu ölen ''Robin'' isimli köpeğine kampüste mezar yaptırdı.
 20 Kasım 2020 23:19
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Mühendislik Fakültesi öğrencisi Özgür Tural, 2 yıl boyunca beslediği ve trafik kazası sonucu ölen ''Robin'' isimli köpeğini, üniversite yönetiminin izniyle kampüse yaptırdığı mezara gömdü.
DHA
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