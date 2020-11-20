Türkiye genelinde kısıtlama kararıyla esnaf kepenk kapattı
|20 Kasım 2020 23:27
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Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş yerleri, market, restoran, berber gibi iş yerlerine bugünden itibaren 20.00 ile 10.00 saatleri arasında kısıtlama getirildi. Kısıtlama saatinin gelmesi ile esnaf kepenk kapattı. Polis ekipleri de iş yerlerinin yoğun bulunduğu yerlerde denetim yaptı. Kokoreç tezgahlarının yoğun olduğu Atatürk Orman Çiftliği'nde (AOÇ) görev yapan polis ekipleri, işletme sahiplerini yalnızca paket servis ile hizmet vermeleri konusunda uyarırken, vatandaşlara da tezgahtan satışın sonlandığı yönünde anons yaptı. Ekiplerin uyarıları ile AOÇ'deki vatandaş yoğunluğu kısa sürede sona erdi.
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelgesi üzerine bazı işyerleri saat 20.00'de kapatıldı.
Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın ardından alınan önlemler kapsamında restoran ve kafelerin saat 20.00 itibariyle müşteri alması yasaklandı. Sadece paket servis verebilecek işletmeler yasak saati itibariye içeri müşteri almamaya başladı. Polis ve zabıta ekipleri, sokaklarda denetim yaparak işletmecilere uyarılarda bulundu.
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