Rehber öğretmenler ek ders ücretlerini tam alacak
|20 Kasım 2020 23:36
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Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü M. Nezir Gül'ün ilgili birimlere gönderdiği mesaj
Rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımız çalışmalarını sene başında yapılan okul rehberlik ve psikolojik danışma programı dahilinde Bakanlığımız politikalarına göre yürütmektedir.
Bu süreçte içerikler oluşturma ya da Bakanlığımızca oluşturulan içerikleri öğrenci, öğretmen ve velilerimize ulaştırma, öğrencilerimizin psikolojik sağlamlığını destekleme, okulların ihtiyacına yönelik olarak genel ve özel hedefler doğrultusunda hizmetler yürütme, öğrencilerimize uzaktan erişimle bilgilendirme vb. faaliyetleri gerçekleştirmektedirler.
Bu çalışmaları okulda bulunmadıkları günlerde de EBA sisteminde tanımlanabilen rehberlik saatlerinden ve diğer çevrimiçi araçlardan faydalanarak uzaktan erişimle gerçekleştirmekte, sonuçları Bakanlığımız e-rehberlik sistemine işlemektedirler.
Bilindiği üzere 19.11.2020 tarihli yazı ile rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarımız da öğretmen/yöneticilerle birlikte haftada en az bir gün okulda bulunacaklardır.
Bu itibarla oluşan yeni durumda rehber öğretmen/psikolojik danışmanların çalışmalarını uzaktan ve yüz yüze olarak yaptıkları, bu nedenle ek ders ücretlerinden fiilen okulda bulunma durumlarına bakılmaksızın tam olarak faydalanmaları gerektiği ve okulda haftada bir gün bulunmaları gerektiği değerlendirilmektedir. Hayırlı bereketli çalışmalar dilerim.
M.Nezir GÜL Genel Müdür
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