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Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken 6 zanlı ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 21 Kasım 2020 00:32
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Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken 6 zanlı ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık 10 gün önce PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 9'u adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderirken 6 zanlı ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlının emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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