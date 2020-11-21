Zeytin yaprağının çayı kovidin viral etkisini azaltıyor
Balıkesir Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Gülendam Tümen, "İngiltere'de, Zeytin yaprağının çay olarak günde üç kere sabah, öğlen, akşam içildiğinde kovidin viral aktivitesini azalttığı bulunmuş" dedi.
|21 Kasım 2020 01:14
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Faydaları saymakla bitmeyen ve Kur'an-ı Kerim'de adı geçen zeytinin kendisi kadar yaprağı da insan vücudu için tam bir şifa kaynağı.
Zeytin yaprağını çiğneyerek ya da çay olarak tüketilmesi takdirde koronavirüse karşı koruyucu olduğunu söyleyen Balıkesir Üniversitesi'nden emekli Prof. Dr. Gülendam Tümen, "Zeytin yaprağının çay olarak günde üç kere sabah, öğlen, akşam içildiğinde kovidin viral aktivitesini azalttığı bulunmuş" dedi.
Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl da "halk hekimliği arasında zeytin yaprağının ağızlardaki yaralara, aftlara, uçuklara karşı çiğnenerek kullandığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.
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