Baran Küçük: Ankara Valisi bir kaç gün Şaşmaz'da gezsin, tepkileri görür
Sanayici Baran Küçük, Ankara Valiliğinin aldığı çalışma saatlerine yönelik tedbirden dolayı pek çok küçük sanayinin saat 16:00 itibariyle kapatıldığını, bu durumun büyük bir işsizliğe yol açacağını söyledi.
|21 Kasım 2020 01:30
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Sanayi yatırımları bilinen Baran Küçük sosyal medya hesabından küçük sanayi sitelerinde uygulanan çalışma saati kısıtlamasına tepki gösterdi.
1 hafta boyunca Ankara'daki Gölbaşı, İvedik, Şaşmaz, Pstim, Arı ve diğer küçük sanayileri gözlemlediğini belirten Baran Küçük "Gölbaşı, ivedik, şaşmaz, ostim, arı ve daha pek çok küçük sanayi saat 16 itibari ile kapatıldı... Onbinlerce insan aynı anda işten çıktı... Ve bunun adı tedbir...Peki Ankara Valiligi bu işletmeler ile sizden ricam bu hafta birkaç gün ayırıp öyle takım elbiseli falan değil normal bir insan kılığı ile bir görüşmeyi dener misiniz... Bakalım neler duyacaksınız YASAKLARINIZ ile ilgili...Sizce kaç kişi işsiz ortada kalacak bu süreçte..." dedi.
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