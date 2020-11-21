6 soruda uzaktan eğitim uygulaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon kanalında okullardaki yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaşanan sürecin dinamik bir süreç olduğunu anlatan Selçuk "Bu süreç dinamik bir süreç, verilere bakarak değerlendirme yapmamız gereken bir süreç. Biz öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığını riske atacak bir durumda olmayız. Kararlarımızı da buna göre güncelliyoruz" ifadelerini kullandı.

1- Karar nasıl alındı?

Okullarda günlük olarak izleme ve değerlendirme yaptıklarını aktaran Bakan Selçuk "Toplumdaki genel artış okullarımızı da riske sokma ihtimalini doğuruyor. Biz de Bilim Kurulu ile istişare ettik, bilimsel olarak bir tavsiye kararı çıktığı için böyle bir karar gelişti" dedi. Veriler hangi seçeneği gösteriyorsa onu seçeceklerini bildiren Bakan Selçuk, "Nasıl bir dönüşüm değişim olacak buna bakılacak, öğretmenlerimizle eğitimlerimiz var onu sürdüreceğiz, ara değerlendirmeler var. Veriler bize hangi seçeneği gösteriyorsa onu seçeriz. Biz öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tehlikeye atacak bir duruma sokmayız" değerlendirmesinde bulundu.

2- Sınavlar nasıl olacak?

Şimdiye kadar sınavların bir kısmının yapıldığını vurgulayan Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil, bunun için sınavları erteledik. Şimdiye kadar sınavların bir kısmı yapıldı. Bunların tamamı geçerli sayılacak. 4 Ocak'ta okullar açıldığında hangi hafta neler yapılacak bakacağız" dedi.

3- Stajlara devam edilecek mi?

Bakan Selçuk "Salgının seyri belli değil, bizim oluşturduğumuz senaryoyu paylaşmak doğru değil. Şimdi verilere baktığımızda yılsonuna kadar stajların da yapılmaması gerektiği konusunda ortak bir kanaat oluştu, karar alındı" diye konuştu.

4- Altyapı nasıl çözülecek?

Erişim sorununun sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi algılanmasının doğru olmayacağını kaydeden Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı: Kaliforniya'da bile erişim problemi var. Bütün dünya düşünüyor. Altyapılar kolay kurulmuyor, kısa dönem çalışması değil. Biz marttan beri bu işi yapıyoruz. Bir kere dört saatliğine bir sorun oldu. Dünyada öğretmenlerin ve öğrencilerin bu kadar yoğun kullandığı bir site var mı? Önümüzdeki süreç için biz de bir deneyim kazandık, altyapımızı güçlendirmek için bir fırsatımız oldu.

5- Ek tedbirler alındı mı?

Akademik destek yazılımları olduğunu ve bunun dünyada üç dört ülkede olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Video-kütüphaneleri kurduk. Her bir dersin videosunu oluşturalım ve çocuklar bunu izleyebilsinler. TRT EBA'ya da koyduk bu videoları. Akademik destek yazılımımız var, bu dünyada üç dört ülkede var. Bütün bunları çocuklarımızın işini kolaylaştırmak için yaptık, çocuklarımızın sınavla ilgili içerikler konusunda yüklerini azaltmak için önümüzdeki hafta çocuklarımızın lehine çalışmalar yapılacak. Bu sene öğrencilerimize ilk defa ders kitabı dışında da kaynak verdik, okullarımızda hazır elinde olmayanlar varsa oradan alabilirler" ifadelerini kullandı.

6- Ek ders ücreti verilecek mi?

Öğretmenlerin bu süreçte çok zorlandığını bildiklerini belirten Bakan Selçuk, "Öğretmenimizin de bu süreçte çok zorlandığını biliyoruz. Tüm halkımızın da şunu bilmesi lazım; uzaktan eğitim yüz yüze eğitimden daha yorucudur ve daha zordur. Öğretmenlerimiz bu süreçte çok çok daha fazla yoruluyorlar ve bu emeklerinin karşılığı olarak tabii ki hepsinin ders ücreti verilecek" değerlendirmesinde bulundu.

KREŞLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM

Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılacak yüz yüze eğitime ilişkin hususlara açıklık getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilgili yerlere yeni bir genelge gönderildi. Bu çerçevede okul öncesi eğitim kurumlarında haftada beş gün ve günde altı etkinlik saati süreyle aralıksız yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacak. Okulun fiziki imkanları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamaları yapılabilecek. Fiziki imkanları uygun olan okul öncesi eğitim kurumlarında salgın ile ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecek.

MAHMUT ÖZAY