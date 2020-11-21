Türkiye'de 45 bin sivil drone uçuyor

Drone olarak da bilinen küçük insansız hava araçları resmi olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) sistemine kaydoluyor. Edinilen bilgilere göre bu sayı 44 bin 933'e çıktı. İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 215 bini aştı. Gerekli kayıtlara sahip olmayan ve lisans alınmadan her alanda uçuş yapılamıyor.

İnsansız Hava Araçları hobi, eğlence, ticari ve AR-GE amacıyla kullanılabiliyor. 2016 yılında yayımlanan talimatla İHA'lar konusunda önemli bir adım atılmıştı. Buna göre 500 g - 25 kg aralığındaki insansız hava araçları için kayıt sistemi oluşturularak tamamen SHGM bünyesine alınmıştı. Şehir dışı ve yasak bölgeler hariç hem ticari hem de hobi amaçlı uçuşlar serbest olurken şehir içi, meskün mahal, kalabalık yerler, askeri bölge, havalimanı gibi yerlerde drone kullanılması için izin alınması gerekiyor.

İHA talimatına göre, kayıtlı insansız hava araçlarının yerden yüksekliği 120 metreyi geçemiyor. Yatay mesafede ise bu uzunluk 500 metre. İHA'ların çeşitli yapılardan ve insanlardan en az 50 metre uzaktan uçması gerekiyor. İzinsiz uçurulan araçların yakalanması halinde ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalınabiliyor.

Osman Çobanoğlu