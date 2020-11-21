Korona, okur oranımızı arttırdı
Virüs tedbirleri dahilinde uygulanan sokağa çıkma sınırlaması, insanları kitaba yöneltti. Marttan bu yana süren salgın, satışları patlattı
|21 Kasım 2020 07:35
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10 farklı ilde kitabevi işletmeciliği yapan Kocaeli Kitapçılar ve Yayıncılar Birliği Başkanı Mustafa Anayurtlu, vatandaşların mağazalara gidemediği için internetten kitap aldığını, bunun da satışları yüzde 70 arttırdığını söyledi. Anayurtlu, "İnsanlar bu süreçte kitaplara yolculuk yaptı.
Kitapları keşfettikçe de diğer kitaplara merak sardı. Okuma oranı pandemide artmış oldu. Kitap basım oranları düştü; ama sektör olarak dünyada altıncıyız. Şu anda ülkemizde satılan kitapların yüzde 70'ini kadınlar alıyor, erkeler ise yüzde 30'da. 25-30 yaş ise en çok kitap alan yaş grubu" şeklinde konuştu.
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