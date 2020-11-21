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Hangi vitaminler koronaya karşı etkili?

Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, koronaya karşı etkili olduğu düşünülen vitaminler ve yiyeceklerle ilgili açıklamalara bulundu
 21 Kasım 2020 07:50
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Hangi vitaminler koronaya karşı etkili?

Bu yıl grip aşısına yeterli erişimin sağlanamaması sebebiyle bağışıklık sistemini yükseltecek yöntemlerin önem kazandığını söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran, "Herkes ek vitamin ve mineral kullanmak istiyor. Bu ek destek ürünleri aslında daha çok grip, nezle ve benzeri üst solunum yolu enfeksiyonlarında çalışmaları olan çok sayıda ürün var. Ancak kesin korur dediğimiz bir molekül yok" dedi. Pharmetic Girişimsel Eczacılık Derneği tarafından düzenlenen "Pandeminin E Hali, Eczacılıkta Güncel Gelişmeler" Sempozyumunda bilgi veren Prof. Dr. Cankurtaran, koronaya karşı etkili olduğu düşünülen vitaminler ve yiyeceklerle ilgili şunları anlattı:

Vitamin D: Şu ana kadarki bilgiler D vitamini düşük olan kişilerde Covid-19 enfeksiyonunun daha sık ve daha ağır geçtiğini gösterdi. Bu sebeple vitamin D kullanımı, en azından idame dozda oldukça önemli ve faydalı.

Yüksek doz vitamin C ve Çinko: Üst solunum yolu enfeksiyonlarından (ÜSYE) korunma verisi olan Çinko ve vitamin C desteği, Covid-19'da da faydalı olabilir. Covid-19'la yatan hastalarda da damardan uygulanıyor.

Curcumin (zerdeçal): Covid-19 için son günlerde yayınları çıkmaya başlayan destek ürünlerinden, ancak daha fazla çalışma ve yayına ihtiyaç var.

Çinko: Covid-19'dan korunmada etkinliği net gösterilmese de ÜSYE virüsünün çoğalmasını üst solunum yolu enfeksiyonlarında sağladığı gösterilmiş bir molekül Covid-19 hastalarında yüksek doz çinko kullanımın etkili olabileceğine dair yayınlar var.

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Kara mürver ekstresi: Üst solunum yolu enfeksiyonlarının süresini kısalttığına ilişkin yayınlar var. Kısaltıyor. Ancak koronada yayını yok.

Omega 3: Zatürre gelişimini azaltmada ve akciğer ağır hasarı gelişen kişilerde etkisi olabileceğine dair sınırlı yayınları var. Ancak korona için çalışmaları henüz yetersiz

Glütatyon: Kuvvetli bir antioksidan, enfeksiyonlarının önlenmesi ile ilgili yayınları var. Glütatyon özellikle hastalık sırasındaki sitokin fırtınasının önlenmesinde kullanılabilir şeklinde yayınlar var ama rutin öneride yok

Resveretrol: Enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisinde çalışmaları olan bir molekül. Covid-19 korunması ve tedavisinde de popüler olmuş ancak yayınları yetersiz.

Magnezyum: Vitamin D'nin etkili olması için yeterli miktarda magnezyum almak önemli. Magnezyum infeksiyonların önlenmesinde yayınları az da olsa önde gelen moleküllerden.

Beta glukan: Üst solunum yolu enfeksiyonları için sık kullanılan, ayrıca Covid-19 sırasında gelişebilecek pıhtılaşma problemleri için az sayıda yayını olan bir molekül.

Probiyotikler: Solunum yolu infeksiyonları ile ilişkisi gösterilen probiyotiklerin korona ile savaşta tedavilere eklenerek verilebileceğine dair sınırlı yayınlar var.

ZİYNETİ KOCABIYIK
Türkiye
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