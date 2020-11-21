İki çocuğunun annesini tüfekle başından vurdu, sonra oturup ağladı
|21 Kasım 2020 07:55
|+Aa- Yazdır
Olay, gece yarısı Ankara'nın Keçiören ilçesi, Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. U.M.E ile eşi B.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine U.M.E. çocuklarının annesi olan B.E.'yi tüfekle başından vurdu. Apartman sakinleri silah sesleri üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine ve emniyete ihbarda bulundu.
TÜFEKLE VURDUĞU EŞİNİN BAŞINDA AĞLADI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, U.M.E.'yi tüfekle birlikte
yaralı eşinin başında ağlarken buldu. Yaralı B.E., olay yerine gelen sağlık
ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
kaldırıldı.
Ameliyata alınan B.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Zanlı U.M.E. ise suç aleti tüfekle birlikte Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli koca ise eşinin başında ağlarken bulundu ardından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri devam eden U.M.E.'nin kasten adam yaralamadan 9, kişilerin huzur ve sükununu bozma, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından ise çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi.
Çiftin iki çocuğun ise köyde bulunan babaannelerinin yanında olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|'Karaktersiz' kelimesi başına dert açtı
21 Kasım 2020 09:50
|Ayakları kesilen köpek hayati tehlikeyi atlattı
21 Kasım 2020 09:31
|Şirket hisseleri çalışanlara dağıtılabilecek
21 Kasım 2020 08:41
|4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti
21 Kasım 2020 08:32
|Pandemide eşitsizlik arttı
21 Kasım 2020 08:15
|Kış mesaisi başladı! Lastikçilerde kuyruk oluştu
21 Kasım 2020 08:05
|Kaza sonrası eşyaların altında kalan iki çocuk ağlayınca fark edildi
21 Kasım 2020 07:45
|Banka hesaplarını casus yazılımı ile ele geçiren çeteye operasyon
21 Kasım 2020 07:35
|Baro başkanına 'taciz' incelemesi
21 Kasım 2020 01:04
|2 otomobilin karıştığı kazada korona tedbiri faciayı önledi
20 Kasım 2020 22:53