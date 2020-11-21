Kış mesaisi başladı! Lastikçilerde kuyruk oluştu
|21 Kasım 2020 08:05
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Hava sıcaklığının giderek düştüğü, gece yarısından sonra termometrelerin eksinin altını gösterdiği Erciş ilçesinde, gizli buzlanmaya karşı tedbir almak isteyen sürücüler, zorunlu kış lastiği takma uygulamasının başlayacağı 1 Aralık'ı beklemeden lastikçilere akın ediyor.
Zeylan Caddesi'nde 15 yıldır lastik dükkanı olan Dinçer Nadiroğlu, Van'a kışın erken gelmesi nedeniyle 1 Aralık'ı beklemeden lastik değişimlerine başladıklarını söyledi. 3 çocuk babası Nadiroğlu, "Bilindiği gibi Aralık 1'den itibaren zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. Doğu bölgesinde kış etkisini erken gösterdiği için biz, 1 Aralık'ı beklemeden kışlık lastik değişimine başladık. Büyük bir yoğunluk var ve gördüğünüz gibi lastik değişimi için insanlar dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Müşterilerimizden ricamız son güne kalmamaları çünkü kış kendini göstermeye başladı.
Bir de yanlış bir bilgiyi düzeltmek istiyorum. Kış aylarında araç sahipleri lastiklerin havasını indiriyor, buna dikkat etsinler. Lastiğin havasını indirmek çok doğru bir davranış değil. Ayrıca kışlık lastiklerimizin diş derinliği 4 santimetrenin altına düştüyse, lastiği değiştirmek gerekiyor" dedi.
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