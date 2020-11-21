1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, bugün için birçok kente kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada "Yağışların iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor" denildi.
 21 Kasım 2020 08:57
+Aa- Yazdır
Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Karaman çevreleri ile Kırklareli, Muğla'nın güney ve Antalya'nın batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyılarda genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji tarafından bölge bölge yapılan hava durumu tahmininde şunlar belirtildi:

* Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

* Ege: Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla'nın güney kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Sivas'ın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge geneline gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

* Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor

* Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Amasya dışında) yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

* Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

* Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge geneli ile cumartesi öğle saatlerine kadar Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Profesör, mesai saatleri dışında köyünde çiftçilik yapıyor
21 Kasım 2020 09:59		 İstanbul'a deniz itfaiyesi şart!
21 Kasım 2020 09:16
Depremin ardından hafriyat ve moloz problemi
21 Kasım 2020 09:12		 Baharat ve bitki çayına hücum var
21 Kasım 2020 09:00
Hangi vitaminler koronaya karşı etkili?
21 Kasım 2020 07:50		 Korona, okur oranımızı arttırdı
21 Kasım 2020 07:35
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
21 Kasım 2020 06:30		 Bakan Koca: Aşı için bugün 20 bin gönüllü başvurdu
21 Kasım 2020 00:05
Korona virüs Türkiye'de okuma oranını arttırdı
20 Kasım 2020 23:42		 Sezaryen ile dünyaya gelen bebeklerin enfeksiyona bağlı hastaneye kaldırılma riski daha yüksek
20 Kasım 2020 23:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:01 - ÖSYM'den Adli Yargı Avukat, İcra ve KPSS sınavına girecek adaylar için uyarı09:59 - Profesör, mesai saatleri dışında köyünde çiftçilik yapıyor09:55 - KPSS Ortaöğretim yarın 188 merkezde yapılacak09:50 - 'Karaktersiz' kelimesi başına dert açtı09:36 - Servis ücretleri iade edilecek mi?09:33 - 1.1 milyon dosya arabulucuyla çözüldü
09:31 - Ayakları kesilen köpek hayati tehlikeyi atlattı09:27 - 'TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu09:20 - Büyükelçi Karlov suikastı davası ertelendi09:18 - Okulların yeni sınav planı: Öğrenciler seyreltilmiş sınıflarda sınava alınacak09:16 - İstanbul'a deniz itfaiyesi şart!09:12 - Depremin ardından hafriyat ve moloz problemi
09:10 - 18 yaşından önce geçen vekil öğretmenlik süresinin emekliliğe etkisi var mıdır?09:00 - Baharat ve bitki çayına hücum var08:57 - Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı08:54 - Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan koronavirüse yakalandı08:41 - Şirket hisseleri çalışanlara dağıtılabilecek
08:32 - 4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan koronavirüse yakalandı
Baran Küçük: Ankara Valisi bir kaç gün Şaşmaz'da gezsin, tepkileri görür
Baro başkanına 'taciz' incelemesi
Bakanlık doktorundan, LÖSEV kurucusuna sert tepki
Zeytin yaprağının çayı kovidin viral etkisini azaltıyor
4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü
Okulların yeni sınav planı: Öğrenciler seyreltilmiş sınıflarda sınava alınacak
6 soruda uzaktan eğitim uygulaması
Bakan Koca: Aşı için bugün 20 bin gönüllü başvurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bakırköylü Tutku Filizli 1
öğretmenlerin haftada bir okula gidecek olması 1
arınçın ifadeleri 5
holding 1
tv izleyerek uyuyan insan 1
Memurlar.Net Mobil Uygulama 1
Hipotenüs 1
kanal istanbul projesi 2
Borç yükü 1
Daraltıcı para politikası 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam