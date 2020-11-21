Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya dışında), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Karaman çevreleri ile Kırklareli, Muğla'nın güney ve Antalya'nın batı kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyılarda genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji tarafından bölge bölge yapılan hava durumu tahmininde şunlar belirtildi:

* Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

* Ege: Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Muğla'nın güney kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile bu akşam saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Sivas'ın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge geneline gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

* Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor

* Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, Bölge genelinin (Amasya dışında) yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

* Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

* Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde bölge geneli ile cumartesi öğle saatlerine kadar Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.