Baharat ve bitki çayına hücum var



Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ve soğukların başlamasıyla birlikte bitki çaylarına, baharatlara talep giderek artıyor.

Tüketiciler, ıhlamur, adaçayı, kekik, sumak gibi ürünlerle bağışıklıklarını güçlendirmeyi hedefliyor. Bitki çaylarına hem salgın, hem de mevsim nedeniyle ilgi gösterildiğini belirten sektör temsilcileri, son dönemde kekik yağına talebin arttığını ifade ediyor.

Ihlamur 220 TL

Ürünlerde fiyatların geçen kış mevsimiyle aynı olduğunu aktaran esnaf ise, ithal ürünlerde fiyat artışı olduğunu söylüyor.

Tıbbi, aromatik bitkilerde dünyanın önde gelen ülkelerinden olan Türkiye, yılın ilk 10 ayında 130 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye Aktarlar ve Baharatçılar Federasyonu Başkan Yardımcısı Hande Polat, ithal edilen ürünlerde fiyat artışları olduğunu belirtti. Kekik yağına ilgi olduğunu dile getiren Polat, "Yüzde 100 saf bir yağın yüksek oranda kullanılmaması gerekiyor. Tüketiciler kontrolsüz bir şekilde kullanırsa zararı olabilir. Uzman kişilerden öneri alınmalı. Kekik yağında bir fiyat artışı bekliyoruz. İyi kalite bir kekik yağının 20 ml fiyatı 40 liradan aşağı değil" ifadelerini kullandı.

Mısır Çarşısı Hayfene Baharat yetkilisi ise, "Bu mevsimlerde daha çok ıhlamur, adaçayı, kuşburnu ve çubuk tarçın satın alınıyor. Ihlamurun çiçek fiyatı 220 lira. Fiyatlarda pek artış yok" dedi. Almacı Gurme yetkilisi Mustafa Almacı ise, ithal ürünlerde artış olduğunu belirtti. Zencefile talep olduğunu söyleyen Almacı, son günlerde kekik yağının çok fazla alındığını anlattı.

130 milyon $'lık ihracat yapılıyor

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkilerin ihracatında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu, defne, kekik, biberiye ve adaçayının başta geldiğini söyledi.

Söz konusu ürünlerin katma değerli ihracatı sağlandığında ekonomiye katkı sağlayacağını aktaran Yağcı, "Kekik, defne, adaçayı, meyan kökü, biberiye ve ıhlamur gibi ürünler en fazla ihraç edilen ürünlerimiz arasında yer alıyor. Almanya, ABD, Çin, Fransa, İtalya gibi ülkelere ihracat yapıyoruz" diye konuştu.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Ocak-Ekim 2020 döneminde Türkiye'den 130 milyon dolarlık odun dışı orman ürünleri ihraç edildi.

Baharat ve bitki çayına hücum var

Kış meyveleri tezgaha çıktı

Havaların soğumasıyla birlikte kış meyveleri de tezgaha çıktı. Portakalın kilogram fiyatı markette 8 - 10 lira, mandalinanın ise 5 - 7 lira aralığında değişiyor. Antalya Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, bölgede yıllık 200 bin tona yakın narenciye üretimi yapıldığını söyledi.

Portakalın dalında fiyatının 3 - 4 lira düzeyinde olduğunu belirten Sarıçobanoğlu, "Geçen yıl bu rakam 1.5 - 2 lira düzeyindeydi. Mayıs ayında sıcak hava dalgası, geçtiğimiz ay da gerçekleşen dolu yağışı bizi etkiledi. 200 bin tonluk üretimin 60 - 70 bin tonu zayi oldu diyebiliriz. Şubat, martta portakal azalacak, o zaman da fiyatlar daha da yükselebilir" diye konuştu. İzmir Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli, Gümüldür mandalinasının dalında 2 - 2.5 liraya satıldığını kaydetti. Telli, geçen yıla göre yüzde 100'e yakın fiyat artışı olduğunu belirtti.