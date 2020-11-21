Büyükelçi Karlov suikastı davası ertelendi
|21 Kasım 2020 09:20
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Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar Şahin Söğüt ve Ramazan Yücel, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı. Diğer tutuklu sanıklarla ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu.
Davanın dünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edildi. Karlov suikastını gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ın örgüt içindeki "abisi" olduğu belirtilen sanık Şahin Sögüt, savunmasında ne Altıntaş ile ne de suikastle bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti. FETÖ mensubu olmadığını da öne süren Söğüt, suçsuz yere yargılandığını savundu.
Sanık Söğüt'ün ardından söz verilen bazı sanıklar ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmalarını hazırlayamadıklarını belirterek ek süre talebinde bulundu. Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Aralık'a erteledi.
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