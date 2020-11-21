1.1 milyon dosya arabulucuyla çözüldü
|21 Kasım 2020 09:33
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Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre: Adalet Bakanlığı'nın hayata geçirdiği arabuluculuk yöntemi iş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019 ve tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu uygulanıyor. Tüm hukuk uyuşmazlıklarında başvurulan arabuluculukta, 1 milyon 625 bin 385 dosyanın 1 milyon 116 bin 200'ü çözüme kavuşturularak yüzde 69 oranında başarı sağlandığı belirtildi.
- İş uyuşmazlıklarında müzakeresi tamamlanan 979 bin 858 dosyadan 598 bin 435'i anlaşma ile sonuçlandı ve başarı oranı yüzde 61'e ulaştı. Dosyalarda ortalama 20 günde çözüm sağlandı.
- Ticari arabuluculukta müzakeresi tamamlanan 246 bin 11 dosyadan 132 bin 415'i anlaşmayla sonuçlandı. Yüzde 54 başarı sağlanan ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk sayesinde dosyalar ortalama 30 günde çözüme kavuşturuldu. Bu da 450 iş mahkemesinin ve 65 ticaret mahkemesinin bir yılda bakacağı dosya demek.
- Tüketici uyuşmazlıklarında 28 Temmuz'dan bugüne kadar 14 bin 958 dosya arabulucuya gitti ve 9 bin 663'ü çözüme kavuştu. Başarı oranı yüzde 65 oldu.
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