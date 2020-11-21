Servis ücretleri iade edilecek mi?
|21 Kasım 2020 09:36
|+Aa- Yazdır
Hürriyet'ten Ayça Gözde Çetin'in haberine göre;Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile birlikte tüm eğitim-öğretim faaliyetleri, 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitime geçerken, velilerin de aklında, 'Okul servis ücretleri ne olacak?, 'Faydalanılmayan günler için okul servis ücretleri geri verilecek mi?' gibi sorular oluştu.
Ankara Umum Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, "Velilerle mahsuplaşacağız" dedi. Elmadağlı konuyla ilgili şu bilgileri verdi:
SERVİS ÜCRETLERİNİ AYLIK ALIYORUZ
"1 Ocak itibarıyla okullar açılacaksa eğer, servis ücretleri velilere iade edilmez. Ama açılmazsa iade etmek mecburiyetinde kalacaklardır. Biz bireysel esnaf olarak aralık ayının ücretlerini almadık. Toplam para almıyoruz, servis ücretlerini velilerimizden aylık olarak alıyoruz.
Velilerle mahsuplaşacağız
Servislerimiz 15 gün çalıştı, velilerin bizden 15 günlük alacağı var. Okullar açılınca o 15 günlük ücreti bir aya tamamlayacağız. Veren varsa, erkenden ödeyen varsa eğer velilerle mahsuplaşacağız. Asıl problem özel okulların ücretleri. Mutlaka sıkıntı yaşanacaktır. Okullar açıldığında özel okullar bir fiyat belirlediler. Bu parayı peşin ödeyen, kredi kartına taksitlendiren veliler var. Umarım bir sorun çıkmadan bu süreci atlatabiliriz" dedi.
FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ İSTİYORUZ
Öte yandan servisçi esnafının tekrar kontak kapattığını belirten Elmadağlı, "Servisçiler umutlarını kaybetti. Esnafın borç yükü fazlaydı. Kredileri ertelenmişti, ötelenmişti. Şu anda Ankara bazında 3 bin 500 aracımız mağdur durumda. 1 Ekim itibarıyla krediler ödenmeye başlamıştı. Tam işler az da olsa yoluna girmeye başladı derken, tekrar eskiye döndü. Beklentilerimiz eskiye nazaran daha da fazlalaştı. Bizim talebimiz, faizsiz, ödemesi bir yıl sonra başlanmalı kredi verilmesi. Ya da okullar açıldıktan sonra 6 ay kadar bize zaman verilmesi. Faizi olmasın, biz 6 ay sonra bunu ödemeye başlayalım." İfadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eğitim Bir Sen: Okul öncesinde yüz yüze eğitim kararı gözden geçirilsin
20 Kasım 2020 16:59
|ÖNDER: Devamsızlık, başarısızlık sadece imam hatiplere özgü değil
20 Kasım 2020 13:33
|Kızılay Başkanı'ndan 'alarm verebiliriz' uyarısı
20 Kasım 2020 11:33
|'İstanbul Sinema Okulu' başvuruları başladı
19 Kasım 2020 17:37
|Genelgenin ardından düğün saatlerinde değişiklik
19 Kasım 2020 10:48
|Ali Yalçın: Yükseköğretim kapasitesi artırılmalıdır
18 Kasım 2020 23:04
|İnternetten 'ikinci el' ilaç satılıyor
18 Kasım 2020 08:32
|Özel hastaneler Sağlık Bakanlığı'nı takmıyor, fazla para alıyor!
16 Kasım 2020 08:30
|'Milli Teknoloji Burs Programı'na başvurular başladı
14 Kasım 2020 20:06
|Türk Eğitim-Sen'den Uzaktan Eğitim Raporu
13 Kasım 2020 14:05