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Servis ücretleri iade edilecek mi?

Okulların koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yeniden uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte veliler, ödedikleri servis ücretlerinin iade edilip edilmeyeceğini merak ediyor.
 21 Kasım 2020 09:36
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Servis ücretleri iade edilecek mi?

Hürriyet'ten Ayça Gözde Çetin'in haberine göre;Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile birlikte tüm eğitim-öğretim faaliyetleri, 31 Aralık'a kadar uzaktan eğitime geçerken, velilerin de aklında, 'Okul servis ücretleri ne olacak?, 'Faydalanılmayan günler için okul servis ücretleri geri verilecek mi?' gibi sorular oluştu.

Ankara Umum Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, "Velilerle mahsuplaşacağız" dedi. Elmadağlı konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

SERVİS ÜCRETLERİNİ AYLIK ALIYORUZ

"1 Ocak itibarıyla okullar açılacaksa eğer, servis ücretleri velilere iade edilmez. Ama açılmazsa iade etmek mecburiyetinde kalacaklardır. Biz bireysel esnaf olarak aralık ayının ücretlerini almadık. Toplam para almıyoruz, servis ücretlerini velilerimizden aylık olarak alıyoruz.

Velilerle mahsuplaşacağız

Servislerimiz 15 gün çalıştı, velilerin bizden 15 günlük alacağı var. Okullar açılınca o 15 günlük ücreti bir aya tamamlayacağız. Veren varsa, erkenden ödeyen varsa eğer velilerle mahsuplaşacağız. Asıl problem özel okulların ücretleri. Mutlaka sıkıntı yaşanacaktır. Okullar açıldığında özel okullar bir fiyat belirlediler. Bu parayı peşin ödeyen, kredi kartına taksitlendiren veliler var. Umarım bir sorun çıkmadan bu süreci atlatabiliriz" dedi.

FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ İSTİYORUZ

Öte yandan servisçi esnafının tekrar kontak kapattığını belirten Elmadağlı, "Servisçiler umutlarını kaybetti. Esnafın borç yükü fazlaydı. Kredileri ertelenmişti, ötelenmişti. Şu anda Ankara bazında 3 bin 500 aracımız mağdur durumda. 1 Ekim itibarıyla krediler ödenmeye başlamıştı. Tam işler az da olsa yoluna girmeye başladı derken, tekrar eskiye döndü. Beklentilerimiz eskiye nazaran daha da fazlalaştı. Bizim talebimiz, faizsiz, ödemesi bir yıl sonra başlanmalı kredi verilmesi. Ya da okullar açıldıktan sonra 6 ay kadar bize zaman verilmesi. Faizi olmasın, biz 6 ay sonra bunu ödemeye başlayalım." İfadelerini kullandı.
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