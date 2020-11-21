ÖSYM'den Adli Yargı Avukat, İcra ve KPSS sınavına girecek adaylar için uyarı
ÖSYM'den Adli Yargı Avukat, İcra ve KPSS sınavına girecek adaylar için uyarı için sosyal medyadan açıklamada bulundu.
|21 Kasım 2020 10:01
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