Aydın'da bir mahalle karantinaya alındı
Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
|21 Kasım 2020 10:16
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