Karantinada olması gereken 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı.
|21 Kasım 2020 10:47
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişlerinde oluşturdukları denetim alanlarında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulamalarını yapıyor.
HES kodu olmayanların kente girişlerine müsaade edilmiyor.
Polis ekipleri, İstanbul yolunda yaptığı denetimde 2 yolcu otobüsünde, karantinada olması gereken 3 kişiyi tespit etti.
3 bin 150'şer lira ceza verilen 3 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda karantinaya alındı.
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