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Karantinada olması gereken 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı.
 21 Kasım 2020 10:47
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Karantinada olması gereken 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişlerinde oluşturdukları denetim alanlarında sürücü ve yolcuların HES kodu sorgulamalarını yapıyor.

HES kodu olmayanların kente girişlerine müsaade edilmiyor.

Polis ekipleri, İstanbul yolunda yaptığı denetimde 2 yolcu otobüsünde, karantinada olması gereken 3 kişiyi tespit etti.

3 bin 150'şer lira ceza verilen 3 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda karantinaya alındı.
Anadolu Ajansı
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