İstanbul'da terör örgütü DHKP/C operasyonu : 6 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
|21 Kasım 2020 10:51
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İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Sarıyer'de 20 adrese hava destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 4 telsiz, 45 havai fişek, 1450 gram ağırlığında çeşitli kimyasal maddeler ve bilyelerle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 2 örgütsel içerikli pankart ele geçirildi.
Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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