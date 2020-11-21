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ATO'dan 'ekonomi ve hukuk mevzuatı sadeleştirilsin' talebi

ATO Başkanı Gürsel Baran:- "Mevzuatlarda yapılacak sadeleştirmeyi uygulamalardaki kolaylaştırma ve süratlendirme takip etmeli. Gelişmiş ilk 10 ülke arasında yerimizi almak istiyorsak üzerimizde taşıması güçleşen hantal mevzuatlardan kurtulmamız gerekiyor"- "Vergi kanunları başta olmak üzere iş hayatını ilgilendiren kanunlar, ticaret ve diğer ekonomi mevzuatının sadeleştirilmeye ihtiyacı var"
 21 Kasım 2020 11:33
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ATO'dan 'ekonomi ve hukuk mevzuatı sadeleştirilsin' talebi

- Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen hukuk reformu beklentisine ilişkin, "Mevzuatlarda yapılacak sadeleştirmeyi uygulamalardaki kolaylaştırma ve süratlendirme takip etmeli. Gelişmiş ilk 10 ülke arasında yerimizi almak istiyorsak üzerimizde taşıması güçleşen hantal mevzuatlardan kurtulmamız gerekiyor." dedi.

Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, reform beklentisinin reel sektörün moralini yükselttiğini belirterek, bu yöndeki çalışmaları yürekten desteklediklerini söyledi.

Türkiye'nin gerek jeostratejik konumu, gerek üretimi, gerekse nitelikli iş gücüyle gelecek vadettiğini dile getiren Baran, yatırım ve üretim ortamının geliştirilmesi için hukuk ve ekonomiye dair mevzuatın sadeleştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Baran, kanunların, yatırım ortamını etkileyen önemli unsurlardan olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Vergi kanunları başta olmak üzere iş hayatını ilgilendiren kanunlar, ticaret ve diğer ekonomi mevzuatının sadeleştirilmeye ihtiyacı var. İmar mevzuatından ihale mevzuatına reel sektörün ihtiyaç duyduğu yasa ve ikincil düzenlemeler en açık haliyle düzenlenmeli, anlaşılır olmalı. Farklı yorumlara fırsat vermeyecek netlikte ortaya konmalıdır."

Mevzuatlarda yapılacak sadeleştirmeyi uygulamalardaki kolaylaştırma ve süratlendirmenin takip etmesi gerektiğini anlatan Baran, "Gelişmiş ilk 10 ülke arasında yerimizi almak istiyorsak üzerimizde taşıması güçleşen hantal mevzuatlardan kurtulmamız gerekiyor." diye konuştu.

- "Yargılama hızımız gerçeklerle uyuşmuyor"

Baran, uzun yargılama sürelerinin iş dünyasının hızını olumsuz etkilediğini belirterek, "Her şeyin hızla değişip dönüştüğü çağımızda yargılama hızımız gerçeklerle uyuşmuyor. Hukuk reformu söz konusu olduğunda hızlı yargılamanın öncelikli olarak ele alınması gerektiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KDV sisteminin de karmaşıklığına değinen Baran, şu ifadeleri kullandı:

"KDV yüzde 0, 1, 8, 18 olarak ayrı ayrı uygulanıyor. Ham maddede yüzde 18 iken nihai üründe yüzde 1 olarak uygulanabiliyor. Aradaki farkla mahsup edilemeyen bir katma değer vergisi ortaya çıkıyor. Bu vergiler birikerek hem iş dünyasının hem de hükümetin gündeminde sorun olarak yer alıyor."

Baran, KDV'nin basit bir şekilde düzenlenerek tek bir oranla uygulanmasının çözüm olabileceği önerisinde bulunarak, birikmiş KDV alacaklarının sigorta ve vergi borçlarına mahsup edilebileceğini söyledi.

- "Yabancı sermayenin yatırımla girişi teşvik edilmeli"

İstihdam ve üretimin korunacağı bir enflasyonla mücadele programının uygulanabileceğini kaydeden Baran, bu kapsamda ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ'lerin desteklenmesi ve krediye erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Yabancı sermayenin sıcak para yerine yatırımlarla ülkeye girişinin teşvik edilmesinin Türkiye ekonomisinin gelişimi açısından önemli olduğunu dile getiren Baran, "Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik çalışmalara devam etmek ve buna gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ekonomi diplomasisini eklemek, kendimizi en doğru ve güzel şekilde ifade etmek zorundayız." dedi.

Baran, Türkiye ekonomisinin gelişebilmesi için ihracatta yaşanan lojistik ve kredi temini sorunlarının da ortadan kaldırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
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