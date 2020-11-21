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Kovid-19 salgını televizyona ve haber kanallarına ilgiyi artırdı

RATEM araştırmasına göre, salgın nedeniyle haber kanalları daha çok izlenmeye başladı ve mart başından itibaren televizyon izlenme oranı yüzde 23 arttı- "Dünya Televizyon Günü"nün 2020 teması "Televizyon fark yaratır" olarak belirlendi
 21 Kasım 2020 11:35
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Kovid-19 salgını televizyona ve haber kanallarına ilgiyi artırdı

- Yapılan araştırmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının televizyona ve haber kanallarına olan ilgiyi artırdığını ortaya koyuyor.

AA muhabiri 21 Kasım "Dünya Televizyon Günü" kapsamında, dünyada en çok televizyon izleyen ülkeleri, izleyicilerin hangi yaş ve eğitim düzeyinde olduklarına ilişkin verileri derledi.

- Dünya Televizyon Günü

Birleşmiş Milletler (BM), 21 ve 22 Kasım 1996'da, önde gelen medya figürleriyle değişen dünyada televizyonun artan önemini tartışmak ve karşılıklı iş birliğini nasıl geliştirebileceklerini değerlendirmek üzere BM himayesinde bir araya gelinen ilk "Dünya Televizyon Forumu"nu düzenledi.

BM Genel Kurulu, televizyonun, dünyanın dikkatini çatışmalara, barış ve güvenliğe yönelik tehditlere çekerek, karar alma süreçleri üzerindeki artan etkisinin, ekonomik ve sosyal konular dahil olmak üzere diğer önemli konulara odaklanmayı artırmadaki potansiyel rolünü göz önünde bulundurarak 17 Aralık 1996'da, Dünya Televizyon Forumu'nun ilk gününe atıfla 21 Kasım tarihini "Dünya Televizyon Günü" olarak ilan etti.

"Dünya Televizyon Günü"nün 2020 teması "Televizyon fark yaratır" olarak belirlendi.

BM'ye göre televizyon, en büyük video tüketimi kaynağı olmaya devam ediyor.

BM, bir araştırmaya atıfta bulunarak, "Dünyadaki televizyon bulunan hane sayısının 2023'e kadar 1 milyar 740 milyona yükseleceğini" belirtiyor.

Dünya Televizyon Günü, görsel medyanın gücünün, kamuoyunu şekillendirmede ve dünya siyasetini etkilemede nasıl etkili olduğunu hatırlatıyor.

- Marttan bu yana televizyon izlenme oranı yüzde 23 arttı

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) yaptığı araştırmaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle haber kanallarının daha çok izlenmeye başlandığını ve mart ayının başından itibaren televizyon izlenme oranının yüzde 23 arttığını belirtti.

RATEM, abonelik gerektirmeyen ve ücretsiz yayın yapan kanalların en çok Türkiye'de izlendiğini ve Türkiye'nin bu konuda dünyada lider olduğunu ifade etti.

- Türkiye en çok haber ve dizi izliyor

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), 2018'de yayımladığı "Televizyon İzleme Eğilimleri Araştırması" ile Türk halkının televizyon izleme oranlarını, yaş grubu ve eğitim düzeylerini paylaştı.

Araştırma, eğitim düzeyi arttıkça ortalama televizyon izleme gün sayısı ve süresinin azaldığını ortaya koydu.

RTÜK'ün 2018 verilerine göre, yüksek düzeyde eğitim sahibi kişiler günde yaklaşık 3 saat ve ayda ortalama 24 gün televizyon izlerken, düşük düzeyde eğitimliler ayda 28 gün ve günde 4 saat ekran başında duruyor.

"Haberler" ayda 24 gün ile en çok izlenen program olurken, aylık ortalama 15 gün ile "Yerli Diziler" ikinci sırada yer alıyor. Bu iki program türünü ise "Spor Programları" takip ediyor.

Kadınların haber ve dizi, erkeklerin ise spor ve açık oturum programlarını daha fazla izlediği görülüyor.

Televizyonu yaklaşık günde 4 saat ile en çok 45 yaş ve üstü kişiler izliyor. 15-24 yaş arası gençler televizyon önünde günde 3 saatten az bulunuyor.

Televizyon, en yoğun olarak 18.00-21.00 ve 21.00-24.00 saatleri arasında izleniyor. Düşük düzeyli eğitimliler en çok haber ve kuşak programları izlerken, yüksek eğitimliler haber ve dizi izliyor.

- En çok televizyon izleyen ülkeler ABD, Brezilya ve Japonya

Birleşik Krallık İletişim Ofisi (OFCOM) 2017 Araştırması verilerine göre, ülkelerin televizyon izleme süreleri incelendiğinde en fazla televizyon izleyen ülkelerin ABD, Brezilya ve Japonya, en az televizyon izleyen ülkelerin ise İsveç ve Çin olduğu görülüyor.

2018'de Türkiye'de günlük ortalama televizyon izleme süresi 3 saat 34 dakika olarak hesaplanıyor. Buna göre Türkiye'nin, Almanya, Fransa, Birleşik Krallık ve Hindistan ile birbirine yakın televizyon izleme süreleri olduğu belirtiliyor.
Anadolu Ajansı
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