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Belediye Başkanı, 'huzur hakkı'nı bağış olarak göstermiş

Gözaltına alınan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" gibi suçları işlediğine ilişkin iddialar, mülkiye müfettişlerince hazırlanan ön inceleme ve tevdi raporlarına da yansıdı- Aksoy'un, Menemen Belediyesine ait "Metasu" isimli şirkette müdür olarak görev yaptığı dönemde "huzur hakkı" adı altında aldığı toplam 30 bin lirayı Menemen Liseliler Derneğine bağışladığını beyan ettiği, buna ilişkin geçmişe dönük makbuz kesilerek bağış yapılmış gibi gösterildiği iddiası raporlarda yer aldı
 21 Kasım 2020 11:40
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Belediye Başkanı, 'huzur hakkı'nı bağış olarak göstermiş

- Gözaltına alınan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" gibi suçları işlediğine ilişkin iddialar, mülkiye müfettişlerince hazırlanan ön inceleme ve tevdi raporlarına da yansıdı.

AA muhabiri, yolsuzluk yaptığı iddia edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince hazırlanan araştırma, ön inceleme ve tevdi raporlarına ulaştı.

Raporlara göre, Aksoy'un, Menemen Belediyesine ait "Metasu" isimli şirkette "Müdür" pozisyonunda görev yaptığı ve "huzur hakkı" adı altında aylık 10 bin lira olmak üzere toplam 30 bin lira para aldığıyla ilgili basında çıkan haberlerden sonra bu parayı Menemen Liseliler Derneğine bağışladığını beyan ettiği iddialar arasında yer aldı. Buna ilişkin geçmişe dönük makbuz kesilerek bağış yapılmış gibi gösterildiği, diğer yönetim kurulu üyelerinin bağışlardan haberlerinin olmadığını söylediği ve Aksoy'un belgede sahtecilik yaparak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla ilgili Menemen Cumhuriyet Başsavcılığına 24 Temmuz 2020 tarihli tevdi raporu düzenlendiği belirlendi.

Maltepe Mahallesi'nde yer alan mera vasıflı bir arazinin Menemen Kaymakamlığının men kararına rağmen üçüncü kişilerce usulsüz kullanımına göz yumulduğu, mera vasıflı taşınmazın 60 bin metrekarelik kısmında Belediyece gerekli izinler alınmadan hafriyat atıkları dökülmek suretiyle dolgu çalışması yapıldığı, 2 bin metrekarelik kısmının ise Menemen Belediye Spor Kulübü Derneği tarafından bir kişiye 2017'de bir yıl süreyle kiraya verildiği, toplam 62 bin metrekarelik arazinin amacı dışında kullanıldığı ve mera vasfının bozulmasına neden olunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmanın halen devam ettiği raporlara girdi.

Menemen Belediye Başkanlığının temizlik işlerinde kullanılmak üzere çöp araçları kiralama ihalesi işlemlerinin Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesine göre pazarlık usulüyle yapıldığı, bunun hukuka aykırı olduğu, söz konusu araçların ihaleden önce belediyece kullanılmaya başlandığı iddiasıyla ilgili 29 Temmuz 2020 tarihli soruşturma izni verilmesi kararı bulunduğu da raporlarda yer aldı.

Menemen ilçesi Seyrekler bölgesinde yer alan bir binanın, 1 Mayıs 2017'de Menemen Belediyesine bağlı Menemen Belediye Spor Kulübünden 8 yıllığına kiralandığı, 21 Haziran 2019'da ise tek taraflı olarak sözleşmenin iptal edildiği iddiasıyla ilgili Aksoy hakkında yürütülen soruşturmanın halen devam ettiği belirlendi.

- Partisinden istifası ve gözaltına alınması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Aksoy'un, çok sayıda şikayet üzerine hazırlanan inceleme raporu sonucu kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edildiğini açıklamıştı.

Aksoy, CHP'den kesin ihraç istemiyle YDK'ye gönderilmesinin ardından partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporlar ve vatandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturma kapsamında, "zimmet ve irtikap" gibi suçlarını işledikleri gerekçesiyle aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Polis ekiplerinin operasyonunda, aralarında Aksoy'un da bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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