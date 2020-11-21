İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan 'tedbirlere uyalım' çağrısı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Toplum olarak hep birlikte kurallara uymayı ve kendimizi korumayı, başka kardeşlerimize zarar vermemeyi ilke edinmediğimiz sürece kısıtlamaların devam etmesi doğal olarak kaçınmaz olur." dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Kars'a gelen Ersoy, Vali Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

Ersoy, Valilikte basına kapalı gerçekleşen asayiş toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca gerekli düzenlemeler yapılarak sürecin yürütüldüğünü söyledi.

Üretimin, kamu düzeni ve kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların salgından korunabilmeleri maksadıyla her türlü tedbiri almayı sürdürdüklerini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Bugün bu tedbirlere, devletimizin yaptığı çağrılara ne kadar uyarsak, her şeyden önce başkalarına karşı saygımızı o derece göstermiş oluruz. Toplum olarak hep birlikte kurallara uymayı ve kendimizi korumayı, başka kardeşlerimize zarar vermemeyi ilke edinmediğimiz sürece kısıtlamaların devam etmesi doğal olarak kaçınmaz olur."

Ersoy, Kovid-19 vaka sayılarının dünyanın her yerinde arttığına işaret ederek, tüm vatandaşlardan kurallara uyma konusunda hassas olmalarını istedi.

Bu akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağını anımsatan Ersoy, "İlk sokağa çıkma kısıtlamasını bu akşam saat 20.00'de başlatacağız inşallah. Bütün milletimizin bu beladan az zararla, bu salgından en az zararla kurtulmasını temenni ediyoruz. Vatandaşlarımıza daha ağır yaptırımlarla ya da uygulamalarla karşılaşmamak için, hayatımızın olağan akışına bir an evvel dönebilmemiz için tedbirlere uymalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Ersoy, daha sonra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindekilerle İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.