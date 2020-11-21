1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan 'tedbirlere uyalım' çağrısı

"Toplum olarak hep birlikte kurallara uymayı ve kendimizi korumayı, başka kardeşlerimize zarar vermemeyi ilke edinmediğimiz sürece kısıtlamaların devam etmesi doğal olarak kaçınmaz olur"
 21 Kasım 2020 12:12
+Aa- Yazdır
İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan 'tedbirlere uyalım' çağrısı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Toplum olarak hep birlikte kurallara uymayı ve kendimizi korumayı, başka kardeşlerimize zarar vermemeyi ilke edinmediğimiz sürece kısıtlamaların devam etmesi doğal olarak kaçınmaz olur." dedi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Kars'a gelen Ersoy, Vali Türker Öksüz'ü makamında ziyaret etti.

Ersoy, Valilikte basına kapalı gerçekleşen asayiş toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca gerekli düzenlemeler yapılarak sürecin yürütüldüğünü söyledi.

Üretimin, kamu düzeni ve kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların salgından korunabilmeleri maksadıyla her türlü tedbiri almayı sürdürdüklerini belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Bugün bu tedbirlere, devletimizin yaptığı çağrılara ne kadar uyarsak, her şeyden önce başkalarına karşı saygımızı o derece göstermiş oluruz. Toplum olarak hep birlikte kurallara uymayı ve kendimizi korumayı, başka kardeşlerimize zarar vermemeyi ilke edinmediğimiz sürece kısıtlamaların devam etmesi doğal olarak kaçınmaz olur."

Ersoy, Kovid-19 vaka sayılarının dünyanın her yerinde arttığına işaret ederek, tüm vatandaşlardan kurallara uyma konusunda hassas olmalarını istedi.

Bu akşam sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağını anımsatan Ersoy, "İlk sokağa çıkma kısıtlamasını bu akşam saat 20.00'de başlatacağız inşallah. Bütün milletimizin bu beladan az zararla, bu salgından en az zararla kurtulmasını temenni ediyoruz. Vatandaşlarımıza daha ağır yaptırımlarla ya da uygulamalarla karşılaşmamak için, hayatımızın olağan akışına bir an evvel dönebilmemiz için tedbirlere uymalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Ersoy, daha sonra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindekilerle İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'den yeni Navtex ilanı
21 Kasım 2020 12:26		 Sözcü Kalın: Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir öncelik
21 Kasım 2020 10:49
Bakan Akar'dan, Azerbaycan'a gidecek askerlere ilişkin açıklama
21 Kasım 2020 10:13		 Bakan Koca, 7 ilin sağlık müdürü ile video konferansta bir araya geldi
21 Kasım 2020 01:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Selman ile görüştü
21 Kasım 2020 00:15		 Türkiye Tanıtım Grubunun Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik
21 Kasım 2020 00:08
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik
21 Kasım 2020 00:05		 21 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
21 Kasım 2020 00:02
Bakan Kurum'dan HDP'li vekile sert cevap
20 Kasım 2020 22:09		 MSB: Yıllar sonra Ağdam'da ezan sesi duyuldu
20 Kasım 2020 20:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:01 - Beynin gizemini çözecek Türkiye'deki ilk ortak araştırma merkezi kuruldu13:00 - Fizik profesörü hayatını köy çocuklarının geleceği ve eğitimine adadı12:37 - Antalya'da sahte içkiden ölüm iddiası12:34 - Kapkaççıya meydan dayağı12:31 - Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı12:26 - Türkiye'den yeni Navtex ilanı
12:20 - Bakan Koca'dan 65 yaş üzerine kısıtlama uyarısı12:19 - Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı12:13 - Almanya'da Kovid-19 hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı12:12 - İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan 'tedbirlere uyalım' çağrısı11:59 - Engelli gençten metro istasyonunda engelli sevgilisine sürpriz evlilik teklifi11:47 - Koronavirüs ve grip bir arada istenmeyen sonuçlara yol açabilir
11:46 - Bilim Kurulu üyesinden 'mavi yakalılar' için okul servisi önerisi11:46 - Ağaç budarken bacağını kesmesi sonucu hayatını kaybetti11:43 - İkinci elde bu dolandırıcılığa dikkat! Anlaşılması kolay olmuyor11:40 - Belediye Başkanı, 'huzur hakkı'nı bağış olarak göstermiş11:38 - MEB'den Öğretmenler Günü için ilk çevirim içi kutlama
11:37 - Uzmanından 'Temaslı selamlaşmak Kovid-19 riskini artırabilir' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okulların yeni sınav planı: Öğrenciler seyreltilmiş sınıflarda sınava alınacak
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan koronavirüse yakalandı
Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı
Baran Küçük: Ankara Valisi bir kaç gün Şaşmaz'da gezsin, tepkileri görür
4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti
Baro başkanına 'taciz' incelemesi
Zeytin yaprağının çayı kovidin viral etkisini azaltıyor
Profesör, mesai saatleri dışında köyünde çiftçilik yapıyor
6 soruda uzaktan eğitim uygulaması
Bakanlık doktorundan, LÖSEV kurucusuna sert tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
milli piyangonun özelleşmesi 6
less is more 2
ah yalan dünya 2
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 1
20.11.2020 real madrid vs fenerbahçe maçı 6
öğretmenlerin haftada bir okula gidecek olması 1
arınçın ifadeleri 5
piyasa 1
anaokulu ve kreşlerin 5 gün yüz yüze eğitime devam etmesi 3
18.11.2020 macaristan vs türkiye maçı 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam