1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Almanya'da Kovid-19 hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Almanya'nın Essen kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve durumu ağır olan 47 ve 50 yaşlarındaki iki hastayı kasten öldürmekle suçlanan başhekim tutuklandı.
 21 Kasım 2020 12:13
+Aa- Yazdır
Almanya'da Kovid-19 hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı

Almanya'nın Essen kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören ve durumu ağır olan 47 ve 50 yaşlarındaki iki hastayı kasten öldürmekle suçlanan başhekim tutuklandı.

Essen Savcılığından yapılan açıklamada, Essen Üniversitesi Kliniğinde 13 ve 17 Kasım'da meydana gelen olaylarda başhekimin hastalarına kasıtlı şekilde yasa dışı ilaç enjekte ettiği ve hastaların ani ölümüne neden olduğu belirtildi.

44 yaşındaki başhekim ise yoğun bakımda tedavi gören bir hastasının acılarına son vermek için söz konusu ilacı enjekte ettiğini belirterek, bir hastayla ilgili itirafta bulundu.

Essen polisinin olayla ilgili bir cinayet timi kurduğu, sanık doktorun çarşamba günü gözaltına alınıp, perşembe günü hakim karşısına çıkarılarak tutuklandığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
ABD'de lise öğrencisi Türk kızın kitabı en çok satanlar listesine girdi
21 Kasım 2020 11:20		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 57 milyon 910 bini geçti
21 Kasım 2020 10:36
Korkutan olay! Tren bekleyen yolcuyu raylara itti
20 Kasım 2020 23:00		 DSÖ'den Remdesivir açıklaması: Askıya aldık
20 Kasım 2020 17:50
Pfizer, aşısının acil kullanımı için FDA'dan izin istedi
20 Kasım 2020 15:46		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 57 milyon 239 bini geçti
20 Kasım 2020 10:02
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
20 Kasım 2020 09:17		 DSÖ'den remdesivir uyarısı: Kovid hastalarına vermeyin
20 Kasım 2020 08:54
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Ağdam'a girdi
20 Kasım 2020 07:10		 Ermeniler Ağdam, Laçin ve Kelbecer bölgelerini boşaltıyor
19 Kasım 2020 22:57
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:01 - Beynin gizemini çözecek Türkiye'deki ilk ortak araştırma merkezi kuruldu13:00 - Fizik profesörü hayatını köy çocuklarının geleceği ve eğitimine adadı12:37 - Antalya'da sahte içkiden ölüm iddiası12:34 - Kapkaççıya meydan dayağı12:31 - Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı12:26 - Türkiye'den yeni Navtex ilanı
12:20 - Bakan Koca'dan 65 yaş üzerine kısıtlama uyarısı12:19 - Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı12:13 - Almanya'da Kovid-19 hastalarını öldürmekle suçlanan doktor tutuklandı12:12 - İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan 'tedbirlere uyalım' çağrısı11:59 - Engelli gençten metro istasyonunda engelli sevgilisine sürpriz evlilik teklifi11:47 - Koronavirüs ve grip bir arada istenmeyen sonuçlara yol açabilir
11:46 - Bilim Kurulu üyesinden 'mavi yakalılar' için okul servisi önerisi11:46 - Ağaç budarken bacağını kesmesi sonucu hayatını kaybetti11:43 - İkinci elde bu dolandırıcılığa dikkat! Anlaşılması kolay olmuyor11:40 - Belediye Başkanı, 'huzur hakkı'nı bağış olarak göstermiş11:38 - MEB'den Öğretmenler Günü için ilk çevirim içi kutlama
11:37 - Uzmanından 'Temaslı selamlaşmak Kovid-19 riskini artırabilir' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Okulların yeni sınav planı: Öğrenciler seyreltilmiş sınıflarda sınava alınacak
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan koronavirüse yakalandı
Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı
Baran Küçük: Ankara Valisi bir kaç gün Şaşmaz'da gezsin, tepkileri görür
4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti
Baro başkanına 'taciz' incelemesi
Zeytin yaprağının çayı kovidin viral etkisini azaltıyor
Profesör, mesai saatleri dışında köyünde çiftçilik yapıyor
6 soruda uzaktan eğitim uygulaması
Bakanlık doktorundan, LÖSEV kurucusuna sert tepki
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yoğunlaştırılmış çalışma haftası 1
patent 1
milli piyangonun özelleşmesi 6
karantinada olduklarını camiden anons ettiren çift 1
Acilen 3 haftalık kapanma yapmalıyız 2
19.11.2020 khimki vs anadolu efes maçı 1
Çekirdek enflasyon 1
Borçlanma gücü 1
Behice Sinem Öçal 1
Noir Desir Le Vent Nous Portera 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam