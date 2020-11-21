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Tartıştığı güvenlik görevlisinin parmağını ısırıp, kopardı
Samsun'da hastanede taşkınlık çıkaran hasta yakını Kamil V, kendisine müdahale eden güvenlik görevlisi Tahsin A'nın parmağını ısırarak, kopardı.
|21 Kasım 2020 12:19
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Olay, dün gece saatlerinde Terme Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.
Hasta yakını Kamil V, alkollü olarak geldiği hastanede taşkınlık çıkardı. Duruma müdahale eden görevlilerle de tartışan şüpheli, güvenlik personeli Tahsin A'nın parmağını ısırarak kopardı.
Tahsin A. tedaviye alındı. İhbarla gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Kamil V, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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