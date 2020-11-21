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Bakan Koca'dan 65 yaş üzerine kısıtlama uyarısı

Bakan Koca: DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZ. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin.
 21 Kasım 2020 12:20
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Bakan Koca'dan 65 yaş üzerine kısıtlama uyarısı

Bakan Koca'nın mesajı:

DEĞERLİ BÜYÜKLERİMİZ. 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin. Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi. (Büyüklerimize telefon edelim, MESAJ YERİNİ BULSUN.)
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