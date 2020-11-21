Türkiye'den yeni Navtex ilanı
|21 Kasım 2020 12:26
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Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 29 Kasım'a kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.
İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin süresi 29 Kasım'a uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.
Oruç Reis'in daha önce 23 Kasım'a kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.
Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.
Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.
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