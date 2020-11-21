Türkiye'den yeni Navtex ilanı

KADINDAN POLİSLERE TEPKİ: NE SANIYORLAR BUNLAR KENDİNİ

İzmir'in Konak ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polis ekipleri ile maskesiz gezen iki kadın arasında gerginlik yaşandı. Kadınlardan biri, "Benim canımı sıkmasınlar, ne bunlar ya, ne sanıyorlar bunlar kendini" dedi. Haklarında işlem yapılan 2 kadın, polise mukavemette bulunduğu gerekçesiyle polis merkezine götürüldü.