1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı 4 yıl sonra yakalandı

Gaziantep'te 13 yaşındaki kız kardeşini öldürmek suçlamasıyla aranan ve saklandığı yerde yakalanan zanlı tutuklandı.
 21 Kasım 2020 13:35
+Aa- Yazdır
Kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı 4 yıl sonra yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim 2016'da Şehitkamil İlçesine bağlı Yayıktaş Mahallesi'nde kız kardeşi M.Y'yi (13) tabanca ile öldürdükten sonra olaya intihar süsü vermeye çalışan ve kaçan şüpheli B.Y'yi (42) yakalamak için jandarma özel ekip kurdu.

Sehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, şüphelinin Yayıktaş Mahallesi'nde bulunan bir çiftlik evinin kulübesinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.Y'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İşten çıkarılmalarına tepki gösteren bir grup köprüde eylem yaptı
21 Kasım 2020 15:48		 Afyonkarahisar'da arazi meselesinde kan döküldü
21 Kasım 2020 14:55
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bayraklı'da mahalle sakinleriyle buluştu
21 Kasım 2020 14:53		 Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı
21 Kasım 2020 14:45
Memura 'karaktersiz' dedi, 7 yıl uğraştı
21 Kasım 2020 14:21		 'Dublörlü' tapu dolandırıcılığı operasyonunda 8 kişi tutuklandı
21 Kasım 2020 14:02
Bursa'da yangında zarar gören Türk bayrağını polis ekipleri koruma altına aldı
21 Kasım 2020 13:58		 Kardeşinin bıçakladığı kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti
21 Kasım 2020 13:27
Apartmanın merdiven boşluğunda boğazından bıçaklanmış erkek cesedi bulundu
21 Kasım 2020 13:21		 Antalya'da sahte içkiden ölüm iddiası
21 Kasım 2020 12:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:48 - İşten çıkarılmalarına tepki gösteren bir grup köprüde eylem yaptı15:44 - Hidayet Türkoğlu'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı15:42 - Prof. Dr. Asım Cenani toprağa verildi15:40 - Şırnak'ta FETÖ'den 2'si üsteğmen, 8 asker gözaltına alındı15:37 - Bir belediye başkanının daha testi pozitif çıktı15:30 - Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi
15:25 - Prof. Dr. Küçükusta'dan Kovid-19'a karşı tuzlu su önerisi15:24 - Kalaslı saldırgan hakkında istenen ceza belli oldu15:22 - Bakan Koca, ağır hasta oranını açıklayarak uyardı: Dışarı çıkmayın!15:16 - Sosyal medyada ihbar edilen maskesiz turist çifte ceza15:13 - 145 yıllık rüya: 'Karadeniz-Akdeniz Yolu'15:09 - Bitlis'e mevsimin ilk karı yağdı
14:55 - Afyonkarahisar'da arazi meselesinde kan döküldü14:53 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bayraklı'da mahalle sakinleriyle buluştu14:45 - Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı14:22 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kongrelerimizi erteliyoruz14:21 - Memura 'karaktersiz' dedi, 7 yıl uğraştı
14:14 - 'Özel yeteneklilere ilişkin taslak Erdoğan'a sunuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Vatandaşlar kısıtlamayı yanlış anladı, meydan boş kaldı
Okulların yeni sınav planı: Öğrenciler seyreltilmiş sınıflarda sınava alınacak
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan koronavirüse yakalandı
Meteoroloji'den birçok il için kar yağışı uyarısı
Baran Küçük: Ankara Valisi bir kaç gün Şaşmaz'da gezsin, tepkileri görür
Zeytin yaprağının çayı kovidin viral etkisini azaltıyor
4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti
Baro başkanına 'taciz' incelemesi
Profesör, mesai saatleri dışında köyünde çiftçilik yapıyor
6 soruda uzaktan eğitim uygulaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
repo 1
kızılötesi uydu fotoğrafları 1
cevher olan yerde ot bitmez 1
mesaj 1
Borç yükü 1
Damga Vergisi 2
offshore 1
19.11.2020 khimki vs anadolu efes maçı 1
Sokağa çıkma yasağının genişlemesi 1
Yüksek hakem kurulu 1
SON İLANLAR
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyoğlu Belediyesi 80 memur alacak
Düzce Belediyesi 20 İtfaiye Memuru Alacak-Ertelendi
Başçiftlik Belediyesi 6 İşçi Alacak
Burdur Tefenni SYDV Personel Alacak
Türkiye İş kurumu 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam