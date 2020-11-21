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Kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı 4 yıl sonra yakalandı
Gaziantep'te 13 yaşındaki kız kardeşini öldürmek suçlamasıyla aranan ve saklandığı yerde yakalanan zanlı tutuklandı.
|21 Kasım 2020 13:35
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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim 2016'da Şehitkamil İlçesine bağlı Yayıktaş Mahallesi'nde kız kardeşi M.Y'yi (13) tabanca ile öldürdükten sonra olaya intihar süsü vermeye çalışan ve kaçan şüpheli B.Y'yi (42) yakalamak için jandarma özel ekip kurdu.
Sehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, şüphelinin Yayıktaş Mahallesi'nde bulunan bir çiftlik evinin kulübesinde saklandığı bilgisine ulaştı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.Y'yi yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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