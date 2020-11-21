Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
|21 Kasım 2020 14:45
|+Aa- Yazdır
Tunceli'de kar yağışı ve tipi nedeniyle 25 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte dün etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar ve tipi nedeniyle kent merkezine bağlı 5 köy ile ilçelerden Hozat'ta 6, Mazgirt'te 3, Nazımiye'de 5, Pülümür'de 1, Pertek'te 5 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|İşçiler köprüye çıktı: 2'si intihar girişiminde bulundu
21 Kasım 2020 15:48
|Afyonkarahisar'da arazi meselesinde kan döküldü
21 Kasım 2020 14:55
|Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bayraklı'da mahalle sakinleriyle buluştu
21 Kasım 2020 14:53
|Memura 'karaktersiz' dedi, 7 yıl uğraştı
21 Kasım 2020 14:21
|'Dublörlü' tapu dolandırıcılığı operasyonunda 8 kişi tutuklandı
21 Kasım 2020 14:02
|Bursa'da yangında zarar gören Türk bayrağını polis ekipleri koruma altına aldı
21 Kasım 2020 13:58
|Kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı 4 yıl sonra yakalandı
21 Kasım 2020 13:35
|Kardeşinin bıçakladığı kadın hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti
21 Kasım 2020 13:27
|Apartmanın merdiven boşluğunda boğazından bıçaklanmış erkek cesedi bulundu
21 Kasım 2020 13:21
|Antalya'da sahte içkiden ölüm iddiası
21 Kasım 2020 12:37